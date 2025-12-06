Un herido tras sufrir un accidente de tráfico por la salida de vía de su vehículo en la N-232, en Alfaro

Archivo - Hospital de Calahorra - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido esta tarde tras sufrir un accidente de tráfico por la salida de vía de su vehículo en la N-232, punto kilométrico 339, en el término municipal de Alfaro.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 16,35 horas de este sábado y hasta el lugar de los hechos se han personado los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud, Bomberos del CEIS y la Empresa de Mantenimiento de la Nacional, alertando a su vez a Guardia Civil.

Finalmente, el herido ha sido trasladado al servicio de urgencias del hospital de Calahorra.