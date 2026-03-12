Heridos un hombre y una mujer, de 79 y 75 años respectivamente, tras un atropello en la calle Piqueras de Logroño

Archivo - Urgencias Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 79 años y una mujer de 75 han resultado heridos esta mañana tras sufrir un atropello en la calle Piqueras, número 98, de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso ha tenido lugar sobre las 12,15 horas de este jueves y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local y se movilizan recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, los peatones heridos han sido trasladados al servicio de urgencias del hospital San Pedro.