Hermoso de Mendoza, a Escobar (PP): "Mientras nosotros trabajábamos mucho en FITUR, usted estaba retuiteando memes"

LOGROÑO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha echado en cara este jueves al portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Logroño, Conrado Escobar, que "mientras nosotros trabajábamos mucho en FITUR, usted estaba retuiteando memes".

Ha sido al finalizar el pleno ordinario del mes de febrero en el Consistorio logroñés, en respuesta a una pregunta formulada por los 'populares' "sobre el apoyo del alcalde de Logroño en FITUR 2022 a favor de la campaña del Ayuntamiento de Valladolid para reafirmarse como Capital Europea del Vino".

Algo, como ha argumentado en la primera respuesta la concejala de Economía, Esmeralda Campos, que no es cierto "porque Valladolid no se va a presentar a ninguna candidatura para ser la Capital Europea del Vino, entre otras cosas, porque no pueden, ya que, para hacerlo, hay que formar parte de ACEVIN y Valladolid no lo es".

Por eso, ha acusado al PP de "hacer demagogia" y "mentir". Y ha explicado, por contra, que Logroño recibió la invitación de Valladolid para acudir a algunos de sus actos en FITUR "dentro de la colaboracón que desarrollamos con otros ayuntamientos y territorios, porque suma, lo mismo que nosotros invitamos a Valladolid a que viniera a la presentación de las Bodegas, calle Laurel y el Campo de Golf".

Para el portavoz municipal del PP, "muy mal se han debido explicar, porque parece que han dado su apoyo" y ha reseñado, además, que "mientras aquí es incapaz de abrir el CCR, Hermoso de Mendoza acude al centro de la cultura de Valladolid; respalda la sesión del rosado vallisoletano en Bruselas, mientras aquí rechaza defender la unidad de la DOCa Rioja; y no aparece nada de la Enópolis en Logroño, porque resulta que estaba en Valladolid".

"¿Sabe que es el alcalde de Logroño? ¿Sabe que Logroño es la capital de La Rioja y que La Rioja es la región vitivinícola más imporante de España? Dice que hay mucho que aprender de Valladolid y de su alcalde. Yo tengo que decirle que, antes que cualquier partido y de cualquier ideología están los logroñeses", ha apuntado Escobar.

Y, en una breve respuesta, que ha cerrado el pleno, Hermoso de Mendoza ha subrayado que "estuvimos en FITUR, fueron dos días muy gratos y de mucho trabajo, trabajámos mucho", aunque ha incidido en que "Logroño no tiene nada que demostrar, somos el primer destino enoturístico de España y uno de los más importantes del mundo". "Y mientras tanto, usted estaba aquí, retuiteando memes", ha apostillado el primer edil.

V CENTENARIO.

Por otra parte, el Grupo Municipal de Ciudadanos también ha presentado una pregunta al pleno, sobre la repercusión económica que ha tenido la celebración del V Centenario del Sitio en Logroño, a lo que la edil de Cultura, Carmen Urquía, ha señalado que "ha sido un revulsivo cultural, social y económico para la ciudad".

Aunque no ha dado cifras globales, sí ha apuntado algunas inversiones realizadas, como el apoyo a 25 iniciativas, por 183.000 euros, con el programa de ayudas específico para temas relacionados con el Sitio; en campañas de comunicación, donde se han invertido 15.000 euros; o la renovación de contenidos del Cubo del Revellín, por 102.000 euros.

"La celebración del V Centenario ha ayudado a sacar adelante muchos proyectos culturales en la ciudad", ha dicho la edil, que ha destacado especialmente la participación ciudadana y ha defendido que "el verdadero retorno de las actividades culturales no es estrictamente el económico".

Pero para la concejala de Cs Rocío Fernández, que ha formulado la pregunta, "no ponemos en duda las actividades de todo tipo que se han llevado a cabo, pero quien conoce las cifras reales sabe que el V Centenario no ha sido un revulsivo" y ha recordado que "planteamos retrasarlo a este año 2022, y dijeron que no".

"Ahora, sin embargo, piden una prórroga, porque los resultados no han ido bien. Lo que queremos son las cifras reales, para poder trabajar en mejorarlas. Y proponen la celebración del V Centenario del Voto de San Bernabé, un invento que esperemos que sea realmente un revulsivo para la economía de Logroño", ha señalado.

FRACCIÓN ORGÁNICA.

Por último, también desde el Grupo Ciudadanos se ha preguntado sobre "qué acciones se pretenden poner en marcha para mejorar los valores obtenidos en la recogida de la fracción orgánica", que, como ha dicho la edil 'naranja' Rocío Fernández, "han sido preocupantes", por lo que ha llamado al equipo de Gobierno "a tomarse en serio su implantación".

Como contestación, el concejal de Medio Ambiente, José Manuel Zúñiga, ha reconocido que los resultados, pese a "ir en consonancia con lo que ha ocurrido en otras ciudades cuando se ha empezado a implantar, no son todavía los deseados, y queremos mejorarlos, por eso es una de nuestras prioridades para 2022".

El concejal de Medio Ambiente ha apuntado que la segunda fase de implantación debería haberse iniciado en noviembre "pero, vistos los resultados, los técnicos pensaron que era mejor ir más despacio y hacerlo bien".

Ha detallado, además, que se están entregando bolsas compostables y dípticos en las casas y se van a llevar a cabo más campañas en puntos limpios y en redes sociales para informar al respecto. "Vamos a seguir trabajando para implantar el sistema y también con más campañas, con el horizonte de que esté implantada en todo Logroño este año", ha finalizado.