Hervías vuelve a la calle "tras un año de promesas rotas"

Concentración anterior de Hervías para exigir una auditoría - HERVÍAS BETTER

LOGROÑO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Cívica Valle del Oja Hervías ha organizado una nueva concentración este domingo 12 de abril a las 13,00 horas frente al Ayuntamiento. Un año después de los primeros compromisos, el pueblo "regresa a la plaza para denunciar que el municipio sigue en el mismo punto de partida: sin auditoría, sin transparencia y bajo un clima de desgobierno absoluto".

El motivo principal que empuja de nuevo a los vecinos a la movilización "es el incumplimiento flagrante de la palabra dada por la alcaldesa, Elena Martínez Aguirre". A pesar de que la realización de una auditoría externa fue un compromiso firme adquirido con el pueblo en junio de 2025, diez meses después "no existe avance alguno". "Seguimos en la casilla de salida. La alcaldesa sigue sin actuar, demostrando una falta de voluntad política que solo aumenta las dudas sobre la gestión de las cuentas municipales", señalan desde la Plataforma.

"DESGOBIERNO, DERROCHE Y FALTA DE AUTORIDAD"

La Plataforma alerta que Hervías "atraviesa una crisis de gestión sin precedentes". Los vecinos critican que el ayuntamiento "carece de un proyecto de pueblo real y que el equipo de gobierno funciona a base de palos de ciego". "Esta improvisación constante se traduce en un evidente derroche de dinero público, ejecutando proyectos de forma deficiente que, en muchos casos, han tenido que ser corregidos o deshechos posteriormente por su mala planificación", han lamentado.

"Estamos ante un escenario de desgobierno y falta de autoridad absoluta", han asegurado. La alcaldesa "ha llegado a admitir en sede plenaria que no tiene el control de lo que sucede en el ayuntamiento, lo cual es inaceptable para quienes deben velar por el interés general y el patrimonio de todos los habitantes".

A la "parálisis de la gestión" se suma lo que la Plataforma califica como una "campaña de desinformación" por parte de la alcaldía. La alcaldesa afirmó recientemente en prensa haber "echado" al anterior secretario-interventor por decisión propia, una versión que "los documentos oficiales desmienten categóricamente".

Según el BOE nº 57 (5 de marzo de 2026), el relevo en la plaza se debe exclusivamente a la resolución de un proceso selectivo de oposiciones a nivel nacional (Orden TDF/168/2026). Además, la Resolución de la Dirección General de Política Local de 25 de marzo de 2026 confirma que el anterior secretario ha vuelto a ser nombrado como interino para la agrupación. La alcaldesa ha utilizado los medios "para atribuirse un cese que no es tal, tratando de enmascarar su falta de mando ante un secretario que, de hecho, sigue vinculado al ayuntamiento".

COMPROMISO CON EL PUEBLO

La movilización del domingo también recordará el trabajo de la concejala recientemente fallecida, Milagros Martínez Cereceda, "quien hasta el último momento defendió los intereses de los vecinos, impulsando mociones para proteger el municipio frente a las plantas de biometano mientras el resto del equipo de gobierno se mantenía en la tibieza o la abstención".