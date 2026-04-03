El Hogar del Jubilado de Cuzcurrita de Río Tirón acoge la exposición "El Rioja de etiqueta" - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hogar del Jubilado de Cuzcurrita de Río Tirón acoge la exposición 'El Rioja de etiqueta', incluida en el programa 'Aprender', que impulsan Fundación Caja Rioja y Fundación La Caixa. La exposición puede visitarse hasta el 12 de abril los sábados, de 11:30 a 13:30 horas.

Organizada en colaboración con el Instituto de Estudios Riojanos IER, la exposición se basa en el libro 'El vino de Rioja en sus etiquetas', tal y como ha informado la organización.

Se trata de un estudio realizado por el periodista Javier Pascual que analiza la influencia del etiquetado en la construcción de la imagen de marca de los vinos de Rioja a partir de la colección de más de 3.000 etiquetas del coleccionista Eustaquio Uzqueda.

La edición y el trabajo de investigación que recoge el libro, editado por el IER, analiza el etiquetado de los vinos de Rioja como fuente de conocimiento sobre la evolución del sector vitivinícola riojano en los dos últimos siglos, abriendo el campo a futuras investigaciones por parte de los estudiosos.

La muestra, producida por Fundación Caja Rioja, se ha expuesto tras colgarse en Logroño en los diferentes Centros Culturales que la institución tiene en la Comunidad Autónoma y en diferentes localidades gracias al programa de accesibilidad a la cultura en el mundo rural, Aprender.