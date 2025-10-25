Un hombre de 53 años es trasladado al San Pedro tras aparecer su coche vacío en la AP-68 y encontrarlo bajo el puente

LOGROÑO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 53 años ha sido trasladado al Hospital San Pedro de Logroño después de que un conductor diera la voz de alarma al encontrar un coche estacionado, y vacío, en la AP-68 y los servicios de emergencia lo encontraran bajo el puente.

Tal y como ha informado el SOS Rioja, a las 14:06 horas de hoy el Centro Coordinador de Emergencias ha recibido un aviso, por parte de una persona que circulaba por la AP-68, alertando de que había un vehículo estacionado a la altura del kilómetro 105, perteneciente a Cenicero, sin rastro del ocupante.

Desde el SOS Rioja se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado Bomberos del CEIS Rioja, recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud y personal de mantenimiento de la AP-68.

El herido, un hombre de 53 años, ha sido localizado y rescatado debajo del puente de la AP-68, en el tramo que cruza el río Najerilla, y posteriormente ha sido trasladado al Hospital San Pedro.