Un hombre de 63 años fallece por causas naturales en el Polígono La Portalada de Logroño

Lugar en el que ha fallecido un hombre en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 63 años ha fallecido este mediodía por causas naturales en el Polígono La Portalada de Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 12,16 horas de este jueves, SOS Rioja ha recibido el aviso de un particular informando de una persona inconsciente dentro de un turismo en la calle La Nevera nº 1, en el Polígono La Portalada de Logroño.

Desde el Centro Coordinación de Emergencias se ha informado a Policía Local y a Policía Nacional, al tiempo que se ha movilizado a los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Una vez en el lugar de los hechos, el personal sanitario desplazado solamente ha podido certificar el fallecimiento de un hombre de 63 años por causas naturales.