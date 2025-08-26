Un hombre derivado al Centro de Salud de Haro tras salirse de la vía un vehículo en la calle Virgen de la Vega

Archivo - CENTRO DE SALUD DE HARO - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

Incendio de un camión en la AP-68 en Alfaro

LOGROÑO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido derivado al Centro de Salud de Haro tras salirse de la vía un vehículo, a las 13,00 horas, en la calle Virgen de la Vega, según ha informado SOS Rioja 112.

Han sido varios particulares los que han dado aviso al Centro de Coordinación. Se ha movilizado a Policía Local, Bomberos del CEIS y Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud.

INCENDIO CAMIÓN

Más tarde, a las 14,41 horas, varios particulares han alertado a SOS Rioja del incendio de un camión en la AP-68, en término de Alfaro. Se han movilizado a Guardia Civil, Bomberos del CEIS y Tudela, y Puesto de Control de la AP-68.

El incendio ha afectado a la caja del camión y unos escasos metros de vegetación de cuneta, si bien no se han registrado daños personales.