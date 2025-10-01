Un hombre, herido anoche al caerse de su bici en la LR-259 en El Redal

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido esta pasada tarde-noche en un accidente de tráfico ocurrido en el término municipal de El Redal, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 20,15 horas de este martes, varios particulares han informado a SOS Rioja de la caída de un ciclista en la LR-259, en el punto kilométrico 24, en el término municipal de El Redal.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado a los recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del accidente, el ciclista, un hombre de 64 años, ha tenido que ser trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño.