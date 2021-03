Hostelería Riojana ve "intolerable el desprecio" al sector por parte de un cocinero "que no nos representa en absoluto"

"Pretende pan y ego para una minoría y hambre y silencio para la mayoría", dicen los hosteleros

LOGROÑO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Asociaciones de Hostelería Riojana han criticado -a través de una nota de prensa- "el intolerable desprecio que, a través de sus canales en redes sociales y medios de comunicación, está llevando a cabo en los últimos días un cocinero, acusando al sector, sus bares, cafeterías y restaurantes como 'negacionistas' de la pandemia, despreciando a miles y miles de pequeños hosteleros aquí representados y criticando injustamente a sus dirigentes".

En el comunicado -suscrito por diferentes asociaciones- afirman que éste es "el mismo cocinero que, sin representar a nadie más que a sí mismo", ha perseguido en una "premeditada estrategia personal y particular, desde el principio de esta desgraciada pandemia, representar sus intereses profesionales, en vez de colaborar y ponerse junto al sector en un momento tan difícil y tan delicado por los continuos cierres y restricciones".

"Es el mismo cocinero que despotrica en medios y redes sociales contra los hosteleros y contra su estrategia de interlocución ante las administraciones públicas y contra sus protestas legítimas, como la de los platos rotos, con ese afán de aumentar su protagonismo y egocentrismo permanentes, que está exhibiendo reiteradamente ante el público. Aunque finalmente se le ha visto el plumero de su afán protagonista, su soberbia, intransigencia y de su objetivo de sentar cátedra allí por donde pasa", afirman en el comunicado de prensa.

Es el mismo cocinero -continúan- que aprovechando sus redes "pretende dividir al sector, en un afán personal de querer erigirse en el salvador de la desescalada y despreciando y criticando el legítimo derecho de los hosteleros de esta tierra a movilizarse y a protestar, con platos rotos y sin ellos, en una legítima defensa de los pequeños negocios de los que viven ellos y sus familias, porque desean volver cuanto antes con todas las garantías de seguridad a trabajar, aunque sea con limitaciones y con restricciones. Parece no querer comprender que cada hostelero lleva esta desgracia y esta incertidumbre en carne propia".

Es el mismo cocinero "que traiciona, divide al sector y desprecia a más de 2.000 establecimientos, con sus 8.000 trabajadores y sus 25.000 familias, que viven de la hostelería riojana, que se ha ganado su prestigio a pulso a lo largo de los años a través de la cocina tradicional, a través de la hostelería de siempre, con sus pequeños locales tradicionales que sirven a la gente, una gente que no se merece esta falta de respeto".

"No olvide este cocinero que trabaja también gracias a la verdadera Rioja hostelera, la hostelera clásica de toda la vida que él denosta, aquella que representa las voces de la gente riojana y de los visitantes que nos aprecian y que nos quieren por ser lo que somos, por ser esa hostelería tradicional que tanto apreciamos y amamos. Es la hostelería la que ha hecho atractiva a nuestra Comunidad desde hace muchos años".

Es el mismo cocinero "que prefiere que los establecimientos no se precipiten en la reapertura y que critica que los hosteleros estén en su derecho a pedir ayudas e indemnizaciones porque les han obligado a cerrar y ese cierre no lleva consigo ninguna ayuda, sino el abandono total. Este cocinero es el mismo que, contradiciendo sus propias palabras, abre su establecimiento en pleno Espolón".

"Es el mismo cocinero que, antes de la pandemia, nunca creyó en el asociacionismo, con participaciones muy escasas o nulas en sus reuniones de sector, donde se debatían preocupaciones e inquietudes , y en las que solo intervenía según se le antojaba a sus intereses particulares. El mismo que ahora ha querido erigirse en el salvador del sector".

Y en fin, "es el mismo cocinero que ahora dice que la hostelería sí fue el problema y no parte de la solución en la lucha contra la pandemia. Asegurando que han caído los casos de contagio gracias a haber cerrado la hostelería y el comercio. Es inaudito este ataque incomprensible e intolerable".

"Es el mismo cocinero que alzándose en presunto portavoz y protagonista de las primeras reuniones con las Administración no consiguió nada positivo, más allá de procurar dividir a la familia hostelera utilizando perversamente el altavoz que le proporcionan el púlpito de sus redes, donde aquí sí, se mueve como pez en el agua para poder seguir siendo protagonista. Desgraciadamente, las personas se retratan enseguida y sus estrategias también", afirman en el comunicado.

Con su descalificaciones -prosiguen- "intenta deteriorar los intereses de La Rioja como destino turístico/gastronómico, con el único fin de salvar su imagen. No vamos a entrar ni un segundo más en debates con quien no respeta ni valora el trabajo de tantos y tantos profesionales que se ganan la vida honradamente con el "pincho" y la "tapa" que él desprecia y considera "demodé" y fuera de lo actual, con cuyo tratamiento intenta desprestigiar a nuestras calles más emblemáticas, nuestros barrios en Logroño y en todas las localidades de nuestra tierra".

"Nos sugiere un cambio en lo que es evidente que funciona, probablemente, para evitar competencia profesional. No vamos a entrar ya más a debatir con alguien que no es compañero, sino enemigo, que no es hermano, sino ajeno; en definitiva, que no nos interesan lo más mínimo sus apreciaciones, ni sus comentarios. Hay que tener mucha desvergüenza para pretender abrir esta herida contra todo el sector hostelero riojano, justo en el momento en el que más duele", finalizan en el comunicado.

El comunicado está firmado por Hostelería Riojana FER, Hostelería Plaza del Mercado, Discotecas y Ocio Nocturno, Hostelería Bretón de los Herreros, Asociación Calle Laurel, Hostelería de Calahorra y Alfaro, Asociación Calle San Juan y Hostelería de Haro y Arnedo.