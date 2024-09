Iber Rock Logroño confirma la actuación de Sons of Aguirre & Scila para su segunda edición, en marzo de 2025

LOGROÑO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del festival Iber Rock, que tendrá lugar el 29 de marzo de 2025 en la Plaza de Toros de La Ribera de Logroño, va cogiendo forma, con su tercera confirmación de participantes, en este caso, con la actuación de Sons of Aguirre & Scila.

Se une así, como recuerdan desde la organización, "a las confirmaciones del mítico grupo navarro Koma, y de uno de los grupos que reivindica la presencia de mujeres en escenarios como músicas y artistas creadoras, Laura DSK".

Ahora, añaden, "se suma uno de los grupos más potentes del momento desde su creación en 2018, y que año tras año triunfan en los festivales más importantes del rock nacional con su fusión de rock, metal y rap, Sons of Aguirre & Scila".

Sons of Aguirre & Scila es la fusión de la banda de rap de crítica política Sons of Aguirre con la banda de Metal Melódico Scila. Después de un recorrido de dos años en el que Sons of Aguirre en solitario lograron un éxito inmediato en el panorama Rock de España, a mediados de 2017, lanzan el tema 'N.T.S.H.T.S' junto a Scila, siendo así la primera vez que ambas bandas se unen en un trabajo.

En abril de 2018 presentan su primer single juntos titulado 'La Cigarra y la Hormiga' el cual recibe una gran aceptación por el público. Un mes después presentan 'Velociraptor Vegano' y dos días después, el 4 de mayo, lanzan su primer álbum juntos titulado 'Azul/Rojo', en el que podemos encontrar canciones de distintos géneros, en el que predomina el rap-metal.

La nueva formación salta a la escena en junio de 2018 presentando 'Azul/Rojo', álbum que entra en el Top 100 de álbums más escuchado de esa semana en España. La banda presenta su primer trabajo por distintas salas y festivales como Viñarock, Festardor, Pintorrock, Festiuet...

A finales de 2019, la banda presenta 'Bienvenido a España', el primer single de su nuevo álbum 'Lo que ocurrió mientras mirabas a otro lado', lanzado el 20 de diciembre de 2019, en el que presentan 9 nuevos cortes, con canciones como 'Guillotina' o 'Paco-Pepe'. Este álbum también entra en el Top 100 de álbums más escuchados de España en su primera semana de lanzamiento.

En 2020 empiezan la gira de presentación, pero tras el Covid solo pudieron dar seis conciertos. En ellos, la banda tuvo un total éxito entre el público, agotando entradas en las fechas de Madrid, Zaragoza, Valladolid, Alicante y Santiago.

En 2021 la banda empieza a componer su tercer trabajo titulado 'Vamos a Morir Todos', y en 2022 vuelven a las andadas, tras haber presentado los singles 'Contingencias Comunes', 'Pate de Tofu' y 'No me Posiciono'. El 18 de febrero lanzan su tercer álbum y vuelven a los escenarios, haciendo una gira por todo el país y retomando lo que empezaron en 2020.

Ya en 2022, la banda comienza a presentar su nuevo álbum 'Vamos a Morir Todos' en salas, consiguiendo diferentes Sold Outs en salas como Madrid, Barcelona... y conciertos memorables como Viña Rock, Pirata, Rabolagartija, Estaka Rock en una gira que les lleva hasta finales de 2023.

En 2024, la banda presenta tres singles titulados 'Amancio Ex Machina', 'Por Ti' y 'Morí en el Mediterráneo', con los que empieza su gira de 2023 en festivales como Viña Rock, Resurrection Fest o Pirata Rock Beach entre otros. Actualmente pueden comprarse entradas de la PROMO 1 a un precio de 27euro+G.G en la web del festival www.iberrock.com