La Ibérica riojana, en riesgo amarillo esta tarde por tormentas

LOGROÑO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Ibérica riojana estará esta tarde en riesgo amarillo por tormentas de acuerdo con el último parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según este aviso, la situación de nivel amarillo se extenderá desde las 14 hasta las 21 horas de este martes 26 de agosto, con una probabilidad de entre un 10 y un 40 por ciento de que ocurran estos fenómenos.

La Aemet especifica que "un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona de aviso afectada se prevén tormentas fuertes".

Además, "dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual".