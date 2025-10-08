Identificados tres jóvenes por la realización de unas 200 pintadas vandálicas en Logroño

Tras la investigación de Policía Local, se han dado instrucciones para expedientes sancionadores y se han remitido actuaciones a Fiscalía
LOGROÑO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Policía Local de Logroño ha identificado a tres personas -alguna de ellas menor de edad- por la realización de numerosas pintadas vandálicas en la ciudad.
Según ha explicado este miércoles la portavoz del Ejecutivo municipal, Celia Sanz, la Policía Local ha llevado a cabo una exhaustiva investigación que ha derivado en un informe en el que se atribuye a estas tres personas la realización de unas 200 pintadas en distintos puntos de Logroño.
"Se ha identificado -ha detallado Sanz- a tres personas, a tres jóvenes, autores de actos vandálicos en la ciudad de Logroño mediante la realización de pintadas y grafitis en diferente mobiliario y estancias, no solamente públicas, sino también privadas".
Una investigación de la Policía Local, ha completado la portavoz, que se ha llevado a cabo "desde el mes de marzo", realizando un estudio pericial "exhaustivo con profesionales especializados en esta materia" que ha dado lugar a un informede más de 200 folios donde se han ido analizando caligráficas periciales precisamente para conseguir la identificación" de los presuntos autores de los hechos.
Completada esta investigación policial, desde el equipo de Gobierno municipal se han dado instrucciones a las unidades técnicas para el inicio de los expedientes sancionadores que sean pertinentes.
Sanz ha incidido en este sentido en que la gravedad y consiguiente cuantía de las sanciones "dependerá de en qué espacio se ha realizado la pintada, porque no es lo mismo realizarla en un espacio que tenga cierto prestigio o que tenga denominación histórica o patrimonial a que sea en un espacio común".
De igual modo, se han remitido las actuaciones realizadas a Fiscalía para su valoración y determinación de si se trata de hechos constitutivos de delito, al ser "continuados y recurrentes".
Finalmente, se ha solicitado también una valoración de los daños que suponen estas pintadas, así como del coste de su limpieza, retirada y reposición de los espacios donde se han realizado estos hechos vandálicos.
Todo ello con el fin de proceder, en su caso, a la reclamación patrimonial a los autores de esos daños, para los que, por el momento, no hay una estimación de cuantía, ya que, como ha explicado Celia Sanz, "hay grafitis que se pueden eliminar y otros que no, debido al tipo de pintura con el que están realizados o la superficie en la que se han hecho, entonces va a depender un poco de cuál sea esa situación".
"Son más de 200 pintadas de diferente tamaño y de diferente entidad y por lo tanto consideramos que el importe va a ser considerable", ha apuntado en todo caso la portavoz, quien sí ha especificado que, entre los grafitis analizados están algunas grandes pintadas realizadas en alturas elevadas en varios días continuados en edificios emblemáticos de la ciudad.
Por ahora, como ha señalado, "en principio nosotros hemos identificado a esas personas, a partir de ahí habrá que realizar igual alguna otra investigación, pero la investigación policial para su identificación ha concluido", ocasión que ha aprovechado para agradecer "el trabajo que ha realizado la Policía porque puede parecer sencillo pero no lo es".
"Lo que sí pretendemos es dar un mensaje primero de concienciación y sensibilización, de respeto hacia el espacio público y segund, de que vamos a perseguir este tipo de actos vandálicos que no benefician a la ciudad de Logroño, conductas que desde luego no es que solamente sean reprobables desde el punto de vista cívico sino también son sancionables administrativamente y que valorará Fiscalía si también lo son penalmente", ha concluido Celia Sanz.