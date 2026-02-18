El IER impulsa 36 planes de investigación en 2026 para ampliar difusión del patrimonio cultural y nacional de la región

LOGROÑO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Riojanos (IER) ha formalizado en el mes de febrero un total de 36 planes de investigación para 2026 que abarcan las áreas de Historia y Cultura Popular, Patrimonio Regional, Filología, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, consolidando así su línea de apoyo estable a la investigación científica y humanística vinculada a La Rioja.

Con un presupuesto de 120.000 euros y una nómina de 63 investigadores responsables, los proyectos contratados este año reflejan la diversidad temática y metodológica que caracteriza la actividad investigadora promovida por el IER, con estudios centrados en el análisis histórico, la recuperación patrimonial, la catalogación documental y musical, la edición crítica de textos, la investigación social y el estudio del medio natural riojano.

En el ámbito histórico, destacan trabajos como Escuelas y maestros en Logroño (siglos XVIII-XIX); el análisis de la participación de penados en la construcción del embalse de Mansilla a partir de fuentes archivísticas y orales; el estudio sobre el estancamiento del sector primario en La Rioja durante el primer franquismo; o investigaciones sobre el paso del río Ebro en La Rioja Alta y su consideración como frontera histórica entre Castilla y Navarra.

Asimismo se aborda el poblamiento del valle del Najerilla desde el Paleolítico hasta la romanización; y la figura de Nicolás López Sánchez, "un riojano en la Nueve".

La recuperación y catalogación del patrimonio documental y artístico ocupa también un lugar relevante. Entre los planes aprobados figuran estudios dedicados al Becerro III de San Millán de la Cogolla; la catalogación de la obra de Francisco Javier García Fajer conservada en el Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza; el estudio y catalogación de la obra gráfica de Nicolás Ortigosa; la recuperación de los moldes originales de la sección artística de la Cerámica Riojana (1922-1943); el inventario y publicación de los fondos sobre Práxedes Mateo-Sagasta en el IER; o la digitalización del fondo fotográfico Celestino Martínez.

En el campo literario y editorial, se desarrolla el proyecto Edibretón, publicación de las refundiciones áureas, así como estudios dedicados a María Teresa León, María de la O Lejárraga y a la edición crítica de obras de Ángel Casimiro de Govantes.

La música constituye otro eje significativo, con proyectos como el estudio y catálogo de fuentes musicales conservadas en la Catedral de Calahorra, la catalogación del fondo musical de doña Juana Bergareche de Olave o el análisis del legado musical y pedagógico de Eliseo Pinedo.

Las Ciencias Sociales están representadas por investigaciones sobre gobernanza y conflicto en el turismo en Logroño; percepciones sociales sobre los servicios sociales en el medio rural riojano; la acogida de menores migrantes no acompañados en La Rioja; o el recorrido histórico de UGT en la comunidad.

En el ámbito de las Ciencias Naturales y el estudio del territorio, los planes contratados incluyen la datación radiocarbónica de enterramientos en la necrópolis de San Miguel de Arnedo; la segunda campaña de seguimiento de lepidópteros en el Espacio Natural Local "El Chozón-Plana del Molino" (Sojuela); estudios taxonómicos sobre el género Ophrys; catálogos de Lepiotaceae y de mariposas nocturnas de la superfamilia Noctuoidea; investigaciones sobre coleópteros en la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro; un atlas visual de organismos microscópicos en ecosistemas singulares riojanos; el estudio comparativo de la avifauna urbana y periurbana de Logroño; y el análisis de huellas de vertebrados e invertebrados en yacimientos paleontológicos del Cretácico inferior en Enciso.

Los planes de investigación formalizados este año cuentan con dotaciones económicas que oscilan entre los 2.500 y los 4.200 euros por proyecto, en función de su naturaleza y alcance. Toda la nómina de trabajos, cuantías e investigadores responsables puede consultarse en la web del IER (www.larioja.org/ier) en el apartado Investigación.

Con esta nueva convocatoria, el Instituto de Estudios Riojanos reafirma su compromiso con la generación de conocimiento especializado sobre La Rioja, el impulso a la investigación científica y la preservación y difusión de su patrimonio cultural y natural.

La línea estable de ayudas a la investigación se convocará próximamente Además de los planes, el IER mantiene una línea estable de ayudas a la investigación, que se convocarán próximamente, con un presupuesto de 110.000 euros en este ejercicio. Destinadas a impulsar proyectos inéditos relacionados con La Rioja en los cinco ámbitos de las áreas de trabajo del Instituto, facilitan tanto el trabajo de investigadores consolidados como la incorporación de nuevas líneas de estudio.

Paralelamente, el Instituto convoca anualmente sus premios de investigación, dotados con 10.000 euros cada uno en las dos categorías, mayores y menores de 35 años. Con estos premios se reconoce aquellos trabajos de especial relevancia científica y calidad académica centrados en la realidad riojana, contribuyendo así a estimular la excelencia investigadora y la difusión del conocimiento generado sobre el territorio.