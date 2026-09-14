El IER muestra su historia en una exposición en el Centro Fundación Caja Rioja de Haro

Exposicion IER - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Fundación Caja Rioja Haro cuelga la exposición 'Los tesoros del IER', que podrá visitarse hasta el 26 de septiembre de lunes a sábado, de 18 a 21 horas.

Se trata de una exposición producida y organizada por el Instituto de Estudios Riojanos, principal centro de referencia para quienes investigan sobre historia, cultura, folclore, patrimonio, ciencia o música de esta comunidad autónoma. Este organismo, que depende de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja, también fomenta la divulgación a través de conferencias o publicaciones periódicas y apoya la labor de los investigadores.

'Los Tesoros del IER' incluye paneles informativos, documentos y libros entre la Alta Edad Media y el siglo XX. La exposición abunda en la importancia monacal, religiosa y política de La Rioja desde el siglo X; su situación en el Camino de Santiago; la política, la economía, las leyes, los privilegios o los conflictos durante los últimos once siglos; la indeleble huella del Renacimiento; personajes y acontecimientos que cincelaron la Edad Moderna; la importancia del siglo XIX, Siglo de Oro de La Rioja en política, ciencia y cultura; sin olvidar el devenir de la provincia en el siglo XX.

Entre los documentos expuestos se incluyen varios vinculados a Haro como Real Carta Executoria de la Hidalguía de Sangre en posesión general, a pedimento de don Francisco de Espinosa y Angulo; El Harense, periódico semanal de intereses morales y materiales, publicado en Haro aproximadamente entre 1877 y 1882, impreso por Pastor e hijos; un boletín georgista; la Exposición Vinícola Regional de 1884, el Reglamento de la Exposición vinícola Regional que se celebrará en Haro en el mes de setiembre de 1884.

El programa de las conferencias Públicas de la Estación Enológica de Haro; el programa de Inauguración de la plaza de toros de Haro, que celebró su primera corrida de toros el 2 de junio de 1886 con motivo de su inauguración. También se exhiben el Nomenclator de las calles, plazuelas y casas de Haro de 1895, una Guía práctica de Haro y postales antiguas de la localidad.

La exposición, que se colgó en Logroño en el año 2025, llega a Haro cuando la entidad celebra su 80 aniversario, ya que fue fundada por un grupo de intelectuales riojanos en la primavera de 1946. Hoy la sede del IER se encuentra en el Palacio de los Chapiteles (calle Portales), uno de los edificios más emblemáticos de Logroño, que cuenta con más de 500 años de historia.

La biblioteca del Instituto es, quizás, el espacio que más le vincula con la sociedad, gracias al servicio que desde aquí se presta. En ella no solo se lleva a cabo una rigurosa labor de adquisición, catalogación y estudio de sus fondos y legados, sino que, además, se ofrecen unos excelentes fondos bibliográficos y documentales para todo el que quiera conocer e investigar cualquier aspecto de la cultura riojana. El acceso a internet, la consulta en sala, la digitalización de documentos, el préstamo de obras y el asesoramiento profesional completan este panorama.

El IER custodia 44.673 títulos, de los que 18.459 pertenecen al fondo antiguo. La colección incluye cartas medievales, ejecutorias de hidalguía, libros únicos, prensa ilustrada, objetos personales, fotografías antiguas y un fondo fotográfico de 250000 imágenes* un patrimonio documental excepcional que emociona por su belleza y riqueza.

Además, sus profesionales trabajan en la adquisición de fondos antiguos riojanos; cada año incrementan entre 800 y 1.200 documentos y 300 al fondo moderno. Su biblioteca custodia también valiosos legados de destacados riojanos.