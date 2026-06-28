El IER publica ‘Paladino’, un trabajo sobre Paleontología que reivindica las lenguas romances Como vehículo de la ciencia - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Riojanos (IER) ha publicado 'Paladino: las lenguas romances y los dinosaurios', un volumen de 467 páginas que recoge las ponencias y comunicaciones presentadas en el congreso internacional del mismo nombre celebrado en mayo de 2025 en San Millán de la Cogolla.

La obra, coordinada por el paleontólogo Félix Pérez-Lorente, se incorpora como número 37 a la colección Ciencias de la Tierra del Instituto. La publicación constituye el resultado científico del congreso 'Paladino: las lenguas romances y los dinosaurios. Una revolución en la ciencia', un encuentro que reunió en La Rioja a especialistas de diversos países con un doble objetivo: presentar investigaciones de vanguardia sobre paleontología de dinosaurios y reflexionar sobre el papel que el español y las demás lenguas romances deben seguir desempeñando en la comunicación del conocimiento científico.

El volumen reúne 18 trabajos redactados en cinco lenguas romances por investigadores de reconocido prestigio internacional. Sus contribuciones abordan aspectos muy diversos de la paleontología, desde el estudio de fósiles directos e indirectos, la icnología o los nuevos hallazgos, hasta cuestiones historiográficas, terminológicas y lingüísticas relacionadas con la evolución de esta disciplina científica.

Más allá de su interés paleontológico, la obra plantea una reflexión sobre el modelo actual de difusión de la investigación científica. Aunque el inglés se ha consolidado como lengua internacional de comunicación académica, los autores defienden que las lenguas romances mantienen plena capacidad para transmitir conocimiento científico con rigor, precisión y riqueza terminológica, favoreciendo además una mayor transferencia social del conocimiento.

En este sentido, el libro reivindica el valor de publicar investigación de calidad en las lenguas maternas de los investigadores y recupera una tradición científica que durante siglos convirtió a las lenguas romances en vehículos fundamentales para el desarrollo del conocimiento en Europa y América. La elección de La Rioja como sede del congreso no fue casual.

La comunidad reúne dos elementos de extraordinario valor simbólico y científico: algunos de los yacimientos de icnitas de dinosaurios más importantes del mundo y el reconocimiento de San Millán de la Cogolla como cuna del castellano. Esa singular combinación convirtió el territorio riojano en el escenario idóneo para un encuentro destinado a estrechar los vínculos entre patrimonio natural, patrimonio lingüístico e investigación científica.

Con esta nueva publicación, el Instituto de Estudios Riojanos refuerza su compromiso con la difusión de la investigación de excelencia y con la edición de obras científicas de referencia, consolidando además el legado documental de un congreso que situó a La Rioja en el centro del debate internacional sobre el futuro de las lenguas romances en la ciencia.

La publicación está dirigida tanto a especialistas en paleontología como a investigadores de la historia de la ciencia, la lingüística y la divulgación científica, y constituye una aportación de gran valor para comprender la evolución de una disciplina que, al igual que la lengua en la que se expresa, continúa transformándose y enriqueciendo nuestro conocimiento del pasado.

El volumen, que se puede consultar en pdf en la web de Publicaciones del IER, ya se puede adquirir en la librería del Instituto (calle Portales, 2) y a través de su página web www.larioja.org/ier.