Iglesias anima a "ofrecer el mejor servicio de calidad" en la Convención de monitores deportivos de JIG

Ante el inicio de actividades del programa deportivo municipal, que oferta 19.405 plazas con novedades para todos y más actividad en barrios

LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, junto a responsables de la empresa JIG, ha participado este martes en la 2ª Convención de monitores deportivos de JIG, que se ha desarrollado a lo largo de la mañana en la sala de actividades del vestíbulo del Centro Deportivo Municipal de Lobete.

El concejal ha dado la bienvenida a los monitores y responsables de la empresa JIG, en la reunión de coordinación previa al comienzo, mañana miércoles, de las actividades del programa deportivo municipal 2025-2026, en la que se han sentado las bases del desarrollo del curso, la normativa y diferentes estrategias de actuación.

Iglesias ha animado a los participantes en este encuentro "a dar lo mejor de si mismos para que los logroñeses inscritos en las distintas actividades reciban un servicio de calidad, mejoren cada día y se sientan motivados a continuar con su actividad deportiva".

Con el lema 'Date vida', "el programa ofrece en esta edición un nuevo enfoque basado en invertir en la salud de los vecinos de Logroño y en una atención más personalizada", ha expresado el edil, quien ha recordado que "hay novedades para todos los públicos y un incremento de actividades en los barrios".

Logroño Deporte inicia mañana un nuevo curso con un programa deportivo que se desarrollará de octubre a mayo y que ofrece en esta edición 19.405 plazas distribuidas entre toda la oferta de actividades.

Iniciativas que comprenden las dirigidas de la temporada, las campañas escolares, los torneos puntuales de golf, pickleball, y tenis, el torneo municipal de baloncesto, la primera liga municipal de pádel, las actividades del campus Mini Héroes de Navidad, las previstas en la Sala Salud, las de la actividad 'Super Héroes' en Las Norias para los institutos interesados, y las ofertadas a través del convenio con las asociaciones de las empresas de la salud y el ejercicio físico, lo que supone 862 plazas más que el año anterior.

IMPORTANTE LABOR DE LOS PROFESIONALES.

Iglesias ha mencionado "la importante labor que desarrollan los 128 profesionales con los que contamos para impartir las actividades".

De ellos, ha reseñado "45 son monitores de JIG, más todo el personal de Logroño Deporte y los 150 profesionales de celaduría, mantenimiento, enfermería, socorrismo y limpieza que velan por que todo el programa se desarrolle con las mayores garantías posibles en el marco de las excelentes instalaciones deportivas de la ciudad".

El programa municipal contempla un acuerdo con distintas federaciones, clubes, asociaciones y empresas que colaboran con Logroño Deporte para llevar a cabo el programa.

Para aquellas personas interesadas, en la página web logronodeporte.es se pueden consultar las actividades con alguna plaza disponible y realizar la inscripción.