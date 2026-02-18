Impulsadas 5 actuaciones en el patrimonio riojano, con más de 85.000 euros, por la Orden de Ermitas y convenio Diócesis - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo Autonómico ha impulsado cinco actuaciones en el patrimonio riojano con una inversión de más de 85.000 euros a través de la Orden de Ermitas y el convenio con la Diócesis.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha visitado la Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción en Alcanadre, declarada Bien de Interés Cultural y construida entre los siglos XVI y XVIII junto al director general de Cultura, Roberto Iturriaga.

En concreto, en este templo se han desarrollado trabajos de revisión y reparación de las bóvedas, una actuación enmarcada en el convenio anual suscrito entre el Gobierno de La Rioja y la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.

La intervención ha contado con una aportación autonómica de 31.801,56 euros, correspondiente al 85 % del presupuesto, mientras que el 15 % restante es financiado por la Diócesis para completar una inversión total de 37.413 euros.

Los trabajos han tenido como finalidad corregir patologías estructurales persistentes mediante labores de repaso, sellado y estabilización de las bóvedas, tras anteriores actuaciones realizadas en la cubierta del edificio.

"El Gobierno de la Rioja está siempre atento a seguir interviniendo, en colaboración tanto con la Diócesis como con los ayuntamientos, para conservar este rico patrimonio que tenemos, que siempre es un atractivo. Esta iglesia tiene, obviamente, un valor histórico, cultural y patrimonial, además de religioso, muy importante", ha afirmado.

Está unida a la propia historia de Alcanadre, "ya que alberga algunas esculturas de ese pasado medieval, con la importancia presencia que la orden militar y religiosa de los templarios tuvieron en la localidad y que dejó su impronta".

"Esta iglesia tiene también una icónica y muy querida imagen en arenisca románica de la Virgen de Santa María de Aradón, pero también es uno de los primeros ejemplos de ese barroco temprano tan importante en La Rioja", ha resaltado Gonzalo Capellán.

MÁS INTERVENCIONES

La visita a Alcanadre se suma al recorrido que el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, ha realizado este miércoles por distintas intervenciones en el patrimonio histórico impulsadas por el Gobierno de La Rioja a través de la Orden de Ermitas y del convenio anual con la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño con el objetivo de conocer sobre el terreno los trabajos de conservación y restauración ejecutados en varios municipios de la región. En conjunto, las actuaciones visitadas suponen una inversión autonómica de 85.481,04 euros.

En Arrúbal, por ejemplo, se ha llevado a cabo la recuperación de diversas imágenes ubicadas en las capillas laterales de la Iglesia Parroquial de El Salvador, un edificio con origen en el siglo XVI. La actuación, incluida en la Orden de Ermitas 2024/2025, ha contado con una subvención del Gobierno de La Rioja de 2.553 euros, lo que supone el 54,45 % de un presupuesto total de 4.688 euros. Los trabajos se han centrado en la restauración de varias tallas policromadas de los siglos XVII y XVIII, con labores de limpieza, consolidación de policromías, eliminación de repintes y reintegración de volúmenes, mejorando de forma significativa su estado de conservación.

En Corera, el director general ha conocido los trabajos de restauración interior de la ermita de Santa Bárbara, incluidos en la Orden de Ermitas 2023/2024. La actuación cuenta con un presupuesto total de 6.188,40 euros, de los que el Gobierno de La Rioja subvenciona 4.520 euros, lo que representa el 73,04 % del coste. Las obras dan continuidad a las actuaciones de consolidación de la cubierta ejecutadas en 2022 y 2023 y se centran en la reparación y cosido de grietas, la reposición puntual de elementos de la bóveda y la mejora de los revestimientos interiores, permitiendo avanzar en la restauración integral del inmueble.

En Aldealobos de Ocón se están desarrollando actuaciones de adecuación y eliminación de patologías en la ermita del Cristo, un pequeño edificio del siglo XVIII situado junto al antiguo camino real de Logroño a Arnedo. La intervención, incluida en la Orden de Ermitas 2024/2025, cuenta con un presupuesto total de 39.411,08 euros y una subvención autonómica de 20.958 euros, lo que supone el 53,18 % del coste. Los trabajos se centran en la corrección de humedades por capilaridad, la reparación de muros y suelos, el mantenimiento de la cubierta y la mejora del espacio interior, con el objetivo de dignificar el edificio y garantizar su conservación a largo plazo.

Por su parte, en Oteruelo los trabajos se han centrado en la rehabilitación de la torre de la Iglesia Parroquial de San Lorenzo, un conjunto catalogado con protección integral y fechado a finales del siglo XVI. La intervención, incluida en la Orden de Ermitas 2024/2025, cuenta con un presupuesto total de 36.143,80 euros y una aportación del Gobierno de La Rioja que alcanza el 70,96 % del coste, en concreto 25.647,64 euros.

Por su carácter urgente, la actuación aborda la consolidación estructural de la torre y de la cabecera del templo, muy deterioradas, e incluye trabajos de estabilización de muros, reparación de grietas, recomposición de fábricas de piedra y ladrillo, eliminación de vegetación y mejora de elementos constructivos, todo ello bajo supervisión técnica y con control arqueológico.

COMPROMISO CON LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO

Con estas actuaciones, el Gobierno de La Rioja pone de relieve su compromiso con la conservación del patrimonio histórico y artístico de la región, apoyando a los municipios en la protección y recuperación de edificios de alto valor cultural mediante instrumentos de financiación específicos como la Orden de Ermitas y el convenio anual con la Diócesis riojana.

En concreto, la Orden de Ermitas permite atender un amplio abanico de actuaciones, desde intervenciones puntuales de restauración hasta obras de mayor complejidad estructural, adaptándose a las necesidades concretas que presentan los distintos espacios patrimoniales del medio rural riojano.