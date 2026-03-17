Las infecciones respiratorias agudas se mantienen estables en La Rioja y continúan en niveles basales

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LOGROÑO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Políticas Sociales actualiza este martes la situación epidemiológica de las infecciones respiratorias agudas en La Rioja correspondiente a la semana 11 de 2026 (del 9 al 15 de marzo), en el marco del Plan de Contingencia frente a la Gripe y las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) para la temporada 2025-2026.

Esta actualización da continuidad a la información difundida la semana anterior por el Ejecutivo autonómico. Según los datos provisionales de la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados, las infecciones respiratorias agudas se mantienen estables respecto a la semana previa y continúan en situación basal, lo que refleja una evolución epidemiológica controlada en la comunidad.

De acuerdo con el sistema de vigilancia centinela, compuesto por 24 equipos de profesionales sanitarios de Atención Primaria, la incidencia global se sitúa en 461,73 casos por 100.000 habitantes, frente a los 386,42 casos por 100.000 habitantes registrados la semana anterior.

El grupo de edad con mayor incidencia continúa siendo el de los menores de un año, como es habitual en este tipo de infecciones respiratorias.

INCIDENCIA BAJA DE GRIPE Y DESCENSO DEL VRS

En cuanto a los distintos virus respiratorios, la incidencia de gripe se sitúa en 6,55 casos por 100.000 habitantes, frente a los 3,27 casos por 100.000 habitantes de la semana previa, manteniéndose en niveles bajos de circulación. Por su parte, el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) muestra una tendencia descendente y permanece también en niveles bajos de incidencia.

En relación con la COVID-19, no se han detectado casos a través del sistema de vigilancia centinela, al igual que ocurrió en la semana anterior. En cuanto a las urgencias, durante la jornada de ayer, día 16, se atendieron un total de 431 personas en los servicios de Urgencias de los hospitales riojanos, de las cuales 369 fueron atendidas en el Hospital Universitario San Pedro de Logroño (292 adultos y 77 pediátricos) y 62 en el Hospital Universitario de Calahorra (53 adultos y 9 pediátricos).

La directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez, ha señalado que "los datos continúan reflejando una situación de estabilidad y niveles basales de las infecciones respiratorias agudas en La Rioja, con una circulación baja de los principales virus respiratorios". Asimismo, ha subrayado que "desde el Gobierno de La Rioja seguimos realizando un seguimiento permanente de la evolución epidemiológica para anticipar cualquier cambio y garantizar la mejor respuesta del sistema sanitario y la protección de los colectivos más vulnerables".

DESCENSO DE LOS INGRESOS HOSPITALARIOS

En relación con la situación hospitalaria, con fecha 16 de marzo de 2026, los ingresos por infecciones respiratorias agudas muestran una disminución respecto a la semana anterior:

COVID-19: ninguna persona hospitalizada.

Gripe: 3 personas hospitalizadas.

VRS: 3 personas hospitalizadas.

Martínez ha destacado que "la reducción de los ingresos hospitalarios confirma que la situación epidemiológica permanece bajo control, aunque es importante mantener las medidas de prevención habituales y la vigilancia sanitaria". Más de 90.000 dosis de gripe administradas La Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja recuerda que la vacunación continúa siendo la principal herramienta preventiva frente a los virus respiratorios, especialmente entre las personas mayores y los colectivos de riesgo.

En relación con la vacunación frente a la gripe:

Total, de dosis administradas: 90.766.

Cobertura en mayores de 65 años: 70,60 por ciento.

En cuanto a la vacunación frente a la COVID-19: Total, de dosis administradas: 40.631.

Cobertura en mayores de 70 años: 48,48 por ciento.

La directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados ha recordado que "la vacunación sigue siendo clave para reducir complicaciones y proteger a las personas más vulnerables frente a las infecciones respiratorias".