Un informe refleja "malestar emocional" entre los jóvenes con las NN.TT.; Aumenta la ansiedad y la violencia digital

Presentación del Informe Infancia, Adolescencia y Bienestar Digital de UNICEF - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Uno de cada diez chicos y chicas de La Rioja dedica más de cinco horas diarias a las redes sociales en la semana lectiva, éste es uno de los resultados del Informe Infancia, Adolescencia y Bienestar Digital de UNICEF que también advierte del "aumento de la ansiedad y de la violencia digital". Preocupa "notablemente" el malestar emocional e incluso el "riesgo suicida elevado" que es más del doble entre las chicas, 9,2%, que entre los chicos 3,8%.

Así se desprende del Informe de UNICEF ESPAÑA realizado junto a Red.es, la Universidad de Santiago de Compostela y el Consejo General de Ingeniería Informática. Ante estos resultados las organizaciones instan a una estrategia conjunta con el fin de promover el bienestar de la infancia en el ámbito digital.

En concreto, en este informe nacional han participado 100.000 jóvenes. De ellos, 2.633 son escolares riojanos de 13 centros educativos de entre 10 y 20 años.

EL PRIMER MÓVIL, A LOS 11 AÑOS DE MEDIA

Entre otros datos destaca que en La Rioja el primer móvil llega de media a los 11 años y a los 12, el 87,4 por ciento ya dispone de un dispositivo propio. Además se refleja que en La Rioja, el 94,7 por ciento de los encuestados participan en, al menos, una red social, y el 79,3 por ciento en tres o más.

Uno de cada dos tiene más de un perfil en una misma red social y 1 de cada 10 participa en retos virales.

Incluso en los últimos cursos de Primaria, el 77,7 por ciento ya tiene presencia en alguna red social.

Además en torno al 2 por ciento presenta un posible trastorno por viodeojuegos y un 2,5 por ciento se clasifica como "jugadores problemáticos en el ámbito de las apuestas y juego online".

Por su parte, con respecto al consumo de pornografía, el acceso a este contenido se produce, de media, antes de los 12 años. Aunque el consumo habitual se sitúa en el 11,5 por ciento, un 7,3 por ciento de los adolescentes riojanos muestra signos de consumo problemático.

"ENSEÑAR A USAR LAS PANTALLAS"

Para la presidenta de UNICEF Comité La Rioja, María Luisa Poch, estos datos "demuestran que la infancia y la adolescencia están conectadas de manera significativa en redes sociales, videojuegos y otras aplicaciones digitales".

Pero como ha indicado "no se trata de demonizar la tecnología o no de no mirar a las pantallas, sino de enseñarles a utilizarlas". La presencia de la tecnología "es un hecho y la infancia no es ajena a esta realidad. Ha modificado el entorno de nuestra infancia generando oportunidades pero también riesgos".

Se trata, continúa, de un fenómeno de alcance global que trasciende fronteras y perfiles sociodemográficos. "No podemos aislarles del mundo digital pero sí debemos tratar de garantizar su bienestar acompañándolos".

"HUIR DEL ALARMISMO"

Por su parte, el director general de Gestión Educativa de la Consejería de Educación y Empleo, Luis Manuel Herce, ha pedido ver la tecnología como una oportunidad y abordar este Informe con una mirada constructiva. Es decir "integrar de forma saludable la tecnología entre la infancia y la adolescencia. Es un equilibrio difícil pero necesario. Huyendo del alarmismo hay que aplicar rigor, mesura y responsabilidad".

"Defendemos un planteamiento de educación antes que de prohibición", ha añadido.

Entre otros datos, el Informe refleja también que casi uno de cada diez menores riojanos refiere haber sufrido ciberacoso y 1 de cada 4 que tiene o ha tenido pareja reconoce haber sufrido violencia digital por parte de ésta de manera frecuente.

Ante estos resultados, UNICEF España y las entidades colaboradoras proponen medidas concretas para La Rioja:

1. Protección integral: Equiparando la violencia digital a la física en los protocolos de protección.

2. Educación digital: Reforzar la higiene digital en las familias y regular el uso de dispositivos en centros educativos.

3. Salud Pública: Abordar el malestar emocional y el uso problemático de las tecnologías como una prioridad de salud comunitaria, implicando al sistema sanitario y educativo.

4. Sector privado: Exigir a las compañías tecnológicas rendición de cuentas sobre el impacto de sus productos en los derechos de la infancia, independientemente de su sector, tamaño, ubicación o madurez.

POLÍTICAS PARA COMPRENDER MEJOR SU IMPACTO

En el acto de presentación también han participado el director del Observatorio Nacional e Tecnología y Sociedad (ONTSI) de Red.es , Juan Miguel Márquez, quien ha destacado que "la transformación digital solo será un éxito si somos capaces de que sus beneficios lleguen a toda la sociedad y, especialmente, a las nuevas generaciones".

En este sentido, ha subrayado el compromiso del Gobierno de España con impulsar políticas e iniciativas que permitan comprender mejor el impacto de la tecnología en la infancia y la adolescencia. Asimismo, ha puesto en valor el estudio Infancia Digital como una herramienta fundamental para identificar desafíos, detectar oportunidades y avanzar hacia un entorno digital que contribuya al desarrollo, la participación y el bienestar de los menores.

Por su parte, Ignacio Lasheras, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Informáticos de La Rioja recuerda que desde el CCII "defendemos que la tecnología no es neutral y que la industria tecnológica debe asumir un papel activo en la construcción de espacios digitales más seguros, saludables e inclusivos para niños, niñas y adolescentes. Porque el bienestar digital también se diseña".

Finalmente, el responsable de Educación y Derechos Digitales de la Infancia de UNICEF España, Nacho Guadix, ha pedido que cualquier medida que se plantee tenga como fin el interés superior del niño y la niña para asegurar sus derechos. El informe ha sido presentado por Joaquín González, miembro del equipo asesor científico del Informe que se puede ver completo en el siguiente enlace: https://www.unicef.es/publicacion/infancia-adolescencia-y-bi...