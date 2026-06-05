El Ingreso Mínimo Vital protege a 5.728 hogares de La Rioja, en los que residen 3.858 menores

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LOGROÑO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La nómina del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en mayo a 5.728 hogares en La Rioja, en 3.858 de los cuales conviven menores. La prestación protege a 17.908 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

La cuantía media de la prestación en nuestra Comunidad es de 545,39 euros mensuales por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 3.556.332,08 de euros.

En mayo de 2026, había 837 prestaciones activas más que hace un año en La Rioja, al haber aumentado el número de hogares protegidos en un 17,11%, un porcentaje similar al incremento del número de beneficiarios (17,38%) (2.651) respecto al mismo mes del año.

MARCADO PERFIL FEMENINO

Tanto por el perfil de los titulares como de los beneficiarios, podemos decir que el IMV tiene un marcado perfil femenino. En mayo, del total de titulares, 3.318 fueron mujeres y 9.396 beneficiarias. En sus casi seis años de vigencia, el IMV ha protegido a 24.889 personas en La Rioja, adaptándose progresivamente a la realidad de los hogares y mejorando su capacidad de respuesta ante situaciones de vulnerabilidad.

El IMV se ha consolidado como un modelo en el que la protección de la infancia ocupa un lugar central. En la actualidad, 7.538 niños, niñas y adolescentes son beneficiarios de la prestación, lo que representa el 42,1% del total (17.908). En términos acumulados, 11.214 menores han estado cubiertos desde 2020 por la prestación en La Rioja, lo que evidencia su impacto directo en la reducción de la pobreza infantil.

"Más de un millón de niños y niñas crecen hoy en hogares protegidos por el Ingreso Mínimo Vital y esta es la mejor prueba de que la prestación está llegando a quienes más la necesitan", subraya Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

ESTRUCTURA FAMILIAR Y DESIGUALDAD DE GÉNERO

El perfil de los hogares beneficiarios revela la relación entre vulnerabilidad económica y estructura familiar. Del total de hogares, 890 son monoparentales, en su mayoría sostenidos por mujeres que asumen en solitario la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos.

Esta realidad refleja una mayor exposición a la precariedad y evidencia que las dificultades económicas se concentran con más intensidad en este modelo de familia. Esta realidad se refleja también en el conjunto de la prestación.

En este contexto, el IMV actúa como un mecanismo de estabilidad para muchas familias en las que las mujeres asumen la principal responsabilidad económica y de cuidados.

COMPLEMENTO DE AYUDA PARA LA INFANCIA

El Complemento de Ayuda Para la Infancia (CAPI) refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo. En mayo, 3.893 hogares lo recibieron en La Rioja, con una ayuda media de 66,9 euros por menor y de 131,60 euros por hogar con menores. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.

El CAPI puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. Así, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas.

Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos aproximados de hasta 4.182 euros al mes, lo que amplía significativamente el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil.

IMV Y LOS JÓVENES

El IMV no solo actúa como mecanismo de protección, sino también como herramienta de acompañamiento hacia la inclusión de los jóvenes. La edad media de los beneficiarios, situada en 28,5 años -y en 20,7 años si se excluye a los titulares- refleja su impacto en las etapas en que se inicia la vida laboral.

En este sentido, la compatibilidad con rentas del trabajo y los incentivos a la inserción laboral refuerzan su papel como palanca hacia el empleo.

Precisamente, las mejoras incorporadas al IMV facilitan el acceso a la prestación a personas jóvenes en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, pueden solicitar la ayuda personas mayores de 18 años o menores emancipados con hijos o hijas a cargo.

Y se ha reducido el período de vida independiente para los jóvenes menores de 30 años, de 3 a 2 años.