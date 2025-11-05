Íñigo Onieva, junto a Tamara Falcó, agradece públicamente los piropos de su suegra Isabel Preysler

MADRID 5 Nov. (CHANCE) -

Tan solo unas horas después de su viaje exprés a Nueva York donde Íñigo Oniega partició en su último reto deportivo, el empresario y Tamara Falcó reaparecían juntos en la capital madrileña para celebrar en los Cines de Callao el 100 aniversario de la Denominación de Origen Rioja.

Muy cómplices y sonrientes, la pareja reconocía que está viviendo una etapa muy dulce en su matrimonio en el que ya son una familia aunque no llegue ningún miembro más. "Pues ojalá podamos ampliar la familia. Pero bueno, ya hemos quedado en que ya somos familia nosotros" reconocía la propia Marquesa de Griñón cuando le preguntaban por sus planes futuros.

Al margen de las muchas críticas que Isabel Preysler ha recibido tras la publicación de su libro 'Mi verdadera historia', tanto su hija como su yerno salían en su defensa. "Fue muy emocionante escucharlo, la verdad. Así lo hemos vivido siempre en casa, pero escucharlo públicamente... se lo agradecí porque me parece muy bonito, la verdad" explicaba Íñigo sobre las palabras de su suegra en las que lo definía como uno más en la familia. "Ha puesto muchísimo esfuerzo. No es nada fácil estar número uno en Amazon, número uno en la Casa del Libro. Creo que era el momento para que ella contara su versión" añadía Tamara al respecto de lo más orgullosa de su madre.

Compartiendo miradas de cariño y complicidad en público, la pareja se mostró más cercana de lo que nos tiene acostumbrados y es que hasta el propio Íñigo reconoció algunas de las virtudes que más le gustan de su mujer: "Su alegría, su bondad, que eso no se encuentra en mucha gente. El no tener maldad es algo excepcional".

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, Tamara reconocía ante las cámaras quee aún no tienen claro cuáles serán sus planes para estos días tan especiales en los que les gusta estar en familia. "Eso está un poco pendiente. En estas semanas tenemos que decidirlo ya, cuadrar agendas y tal. No sabíamos si justamente cambiarlo, porque como sabéis Ana, mi cuñada, va a estar embarazaday es más complicado. Igual intercambiamos este año y hacemos este año aquí en Madrid" explicaba Tamara sobre la posibilidad de no viajar a Miami estas Navidades.