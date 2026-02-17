Invertidos 839.256 euros en la renovación de equipos de salas de radiología del SERIS que mejoran la calidad asistencial

Archivo - Fachada del Hospital de San Millán-San Pedro - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado el gasto de 839.256 euros para la adquisición de nuevos equipos de salas de radiología destinados al Servicio Riojano de Salud (SERIS), en el marco del Acuerdo Marco de Alta Tecnología Sanitaria (AMAT-I) convocado por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).

La inversión permitirá renovar cuatro equipos de salas de radiología convencional: tres en el Hospital Universitario San Pedro y uno en el Hospital General de La Rioja.

En concreto, se incorporarán tres equipos de sala de radiología digital robotizada con suspensión de techo y dos paneles planos en el Hospital Universitario San Pedro, un material de última generación destinado al Servicio de Radiología y a Urgencias.

A su vez, el Servicio de Radiología del Hospital General de La Rioja contará con una sala de radiología digital sincronizada con suspensión de techo, dos paneles planos y telemetría, todas ellas de última generación, tal y como ha informado el portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez.

MODERNIZAR EQUIPAMIENTO

Esta actuación responde a la necesidad de modernizar equipamiento instalado en 2006 para cumplir así los estándares internacionales. La renovación permitirá reducir averías y costes de mantenimiento, evitar suspensiones o reprogramaciones de actividad asistencial y mejorar la seguridad clínica, al incorporar sistemas que optimizan la calidad de imagen y contribuyen a una menor exposición radiológica para los pacientes.

Los nuevos equipos incorporan tecnología digital avanzada, con detectores de alta resolución, sistemas que minimizan repeticiones de pruebas y herramientas de apoyo al posicionamiento del paciente, lo que redunda en mayor precisión diagnóstica, eficiencia en los flujos de trabajo y mejores condiciones ergonómicas para los profesionales.

Con esta inversión, el Gobierno de La Rioja continúa impulsando la estrategia de renovación tecnológica del SERIS y refuerza el área de Diagnóstico por Imagen, clave para la detección precoz y el seguimiento de múltiples patologías. La modernización de las infraestructuras sanitarias y la incorporación de equipamiento de alta tecnología constituyen uno de los ejes prioritarios para garantizar una asistencia sanitaria pública de calidad, segura y adaptada a las necesidades actuales de la población riojana.