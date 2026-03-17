Invertidos 864.640 euros para la mejora de la climatización y ventilación de la residencia 'Ciudad de Arnedo'

Archivo - Mano de una anciana con bastón en una imagen de archivo. - CECUA - Archivo

LOGROÑO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha analizado la contratación de las obras de de renovación de la instalación de climatización y ventilación de la residencia de personas mayores 'Ciudad de Arnedo', una actuación destinada a mejorar el confort, la seguridad y la calidad de vida de los 119 usuarios de este centro público que lleva en servicio desde 1994.

La inversión asciende a 864.640,23 euros, IVA incluido, y está financiada al 100 % por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation, vinculada al cumplimiento del objetivo CID 323 (renovación o construcción de centros residenciales) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Como ha indicado el portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, los trabajos consistirán en la sustitución de la instalación térmica original por un sistema moderno y eficiente basado en equipos de climatización VRF, renovación de aire con recuperación de calor y ventilación mecánica en aseos y zonas húmedas. Estas mejoras contribuirán a elevar el bienestar de los usuarios.

La obra se ejecutará por fases para garantizar el funcionamiento del centro durante los trabajos, que afectarán a habitaciones, comedores, salas comunes y espacios de atención médica. La reforma deberá estar completada en el segundo trimestre de este año.

Con esta inversión, el Gobierno de La Rioja continúa avanzando en la modernización de las infraestructuras correspondientes a los servicios sociales y en la mejora de los recursos destinados a la atención de las personas mayores, reforzando la calidad asistencial y la eficiencia energética de los centros públicos.