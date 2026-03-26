El IRJ reconoce el compromiso de la juventud riojana con la salud mental en el II Certamen de Aprendizaje-Servicio

El director del IRJ, Juan Diego Alcaide, el director de Innovación y Ordenación Educativa, Fabián Martín, y el subdirector de Estrategia de Salud Mental y Emocional, Carlos Piserra, entregan premios del Certamen de Diseño de Proyectos de Aprendizaje - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), Juan Diego Alcaide, ha participado en la entrega de premios del II Certamen de diseño de proyectos de Aprendizaje-Servicio (ApS) sobre salud mental, impulsado por el Gobierno de La Rioja a través del programa Carné Joven La Rioja, en colaboración con el Centro Riojano de Innovación Educativa (CRIE) y la Red de Aprendizaje- Servicio de La Rioja.

El certamen, que alcanza su segunda edición, tiene como objetivo promover proyectos que integren el currículo educativo con un servicio real a la comunidad, fomentando el bienestar emocional y la sensibilización en torno a la salud mental entre la juventud riojana.

A través de esta metodología, el alumnado identifica necesidades de su entorno, diseña respuestas concretas y participa en su desarrollo. La convocatoria está dirigida a centros de Educación Primaria, Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato, así como a entidades sociales y asociaciones juveniles, y se estructura en tres modalidades en función de la etapa educativa y el alcance de los proyectos.

En esta edición, el certamen ha repartido un total de 4.500 euros en premios, distribuidos en cada modalidad con un primer premio de 1.000 euros y un segundo de 500 euros, destinados a apoyar el desarrollo y la continuidad de las iniciativas.

En la Modalidad A, dirigida a centros de Educación Primaria, el primer premio ha sido para el CEIP Sáenz de Tejada (Quel) por el proyecto 'Juntos aprendemos más', que fomenta la relación intergeneracional entre alumnado y personas mayores para combatir la soledad y mejorar el bienestar emocional.

El segundo premio ha recaído en el Colegio Santa Teresa (Calahorra) por 'FRIENDS', centrado en promover la amistad y la red de apoyo entre iguales como elemento clave para la salud mental infantil. En la Modalidad B, destinada a centros de Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional de Grado Básico, el primer premio ha sido para Salesianos Domingo Savio (Logroño) por 'Lo normal es ser diferente', una iniciativa de sensibilización sobre diversidad y salud mental basada en la experiencia del propio alumnado.

El segundo premio ha sido para el IES Gonzalo de Berceo (Alfaro) por 'Leyendas que unen más allá del idioma', que utiliza la narrativa y la interculturalidad para fomentar la convivencia y el bienestar emocional.

Por su parte, en la Modalidad C, dirigida a Bachillerato, Formación Profesional y entidades sociales, el primer premio ha sido otorgado al Centro de Formación Profesional La Planilla (Calahorra) por 'Planilleros con Corazón: belleza y bienestar en Calahorra', que combina el aprendizaje técnico con acciones de cuidado personal dirigidas a personas mayores.

El segundo premio ha recaído en la Asociación de mediación e intervención social Enzigzag (Logroño) por 'I Checkain. Donde nace la fuerza que protege', orientado a generar espacios de apoyo, expresión y acompañamiento para mujeres en situación de vulnerabilidad. El certamen se consolida como una iniciativa de referencia en La Rioja para impulsar el aprendizaje significativo y el compromiso social de la juventud, contribuyendo a la construcción de una comunidad más consciente, inclusiva y comprometida con la salud mental.