IU Camprovín asegura que cuando el actual alcalde fue elegido "había superávit"

LOGROÑO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida critica en nota de prensa las declaraciones del Gobierno municipal de Camprovín -del PP- que "justifica que no ha contratado los siete empleos aprobados y subvencionados al 100% por el Gobierno de La Rioja debido a las deudas contraídas y a la mala gestión y administración de la anterior corporación".

Afirman los 'populares' que, a fecha 6 de agosto del 2023, "la deuda que tenía el Ayuntamiento ascendía a 42.874 euros" mientras que desde IU aseguran que "había superávit".

Según recuerda IU, "es el 17 de junio cuando se produce el traspaso del gobierno local, y es en ese momento cuando hay que explicar la situación económica que este nuevo gobierno recibe de la anterior corporación. No hay que ser contable, ni experto en economía para decir la verdad".

Así, desde IU se preguntan: "¿Cuánto dinero tenía en ese momento el Ayuntamiento? Sería la suma del dinero en efectivo en Caja Corporación, más lo que había en las dos entidades bancarias (Ibercaja y Caja Rural de Navarra). Ese dato, y así lo marca la ley, debe figurar en el Acta y con certificado de la secretaría del ayuntamiento en aquel momento".

Además, prosiguen, "habría que sumar las cantidades de las que el Ayuntamiento era acreedor, por ejemplo, por pagos adelantados por cuenta de subvenciones a su favor".

Y por último, aseveran, "habría que restar las deudas que, en ese momento, tuviera el Ayuntamiento por obligaciones vencidas".

"RESPUESTAS"

"Estas serían las respuestas que se esperan a las tres preguntas antes planteadas, ya que los datos fehacientes están en poder del nuevo gobierno municipal. Por un lado, "si han redactado el acta del día de toma de posesión, ahí debería figurar, con los correspondientes certificados de las entidades bancarias con los saldos a esa fecha. Esas cantidades sumaban unos 38.000 euros".

Además, prosiguen desde IU, "el Gobierno de La Rioja adelanta la mitad de las subvenciones de empleo al comienzo de los proyectos subvencionados. Los siete empleos comenzaron en diciembre del 2022, antes del día 20. La otra mitad de la subvención la pagan una vez finalizados los correspondientes proyectos de empleo y justificada su ejecución. Este abono suelen hacerlo desde el gobierno, dependiendo de lo que tarde el Ayuntamiento en justificar y al menos un par de meses más".

"Es decir, cuando se produce el cambio de gobierno municipal (17/06/23), ya se habían concluido los empleos de 6 meses de duración. El Gobierno de La Rioja y, por este concepto, debería al Ayuntamiento la segunda mitad de esos tres empleos, o sea, 15.692 euros. Redundando, el Ayuntamiento anterior había adelantado tres meses de salarios de estos empleos", aseguran.

Respecto a los empleos de nueve meses de duración y, estableciendo con aproximación que empezaran en 15 de diciembre; "podremos determinar que, el 31 de mayo, se habían pagado cinco meses y medio, es decir, un mes a cuenta de lo que debería en ese momento la comunidad autónoma al Ayuntamiento gestionado por el anterior equipo. Se trata de 8.603 euros del gobierno riojano de los que éramos acreedores".

Desde IU piden así que "muestren las facturas vencidas y no pagadas a esa fecha. Repetimos a la fecha de toma de posesión del nuevo alcalde (17/06/23) y no, la que parezca a quien da o recibe la noticia. A esa fecha, el Ayto. no debía nada por facturas vencidas".

Por todo ello, concluyen, "el día en que el actual alcalde fue elegido, es decir, el día en que se debe contar a efectos legales el estado contable que se traspasa del Ayuntamiento. El anterior gobierno municipal dejó un superávit de 38.000+(15.692+8.603) - 0 = 62.295 euros".

"Nos parece imposible que, en apenas dos meses, este nuevo gobierno municipal haya pasado de 62.295 de superávit que había cuando tomaron posesión a los 42.874 euros de déficit de agosto. No decimos que hayan malversado ese dinero, simplemente, no dicen la verdad", aseguran.

Desde Izquierda Unida de Camprovín "afirmamos que, las cifras exactas a la fecha en que el actual alcalde fue elegido y la documentación que las sustentan, obran en ese Ayuntamiento. Tan sencillo como mostrar el saldo que había en bancos más la cantidad por la que el Ayuntamiento era acreedor menos las facturas u obligaciones vencidas que hubiera sin pagar en ese momento".