IU enmienda los presupuestos de La Rioja porque "no es expansivo" y no dan respuesta "a las necesidades de los riojanos"

Los diputaodos de IU en el Parlamento riojano, Henar Moreno y Carlos Ollero, en la presentación de la enmienda a la totalidad de los preupuestos de 2026 - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha registrado una enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos de La Rioja para 2026 porque "lejos de ser expansivo, no está preparado para las necesidades de los riojanos y de las riojanas, especialmente de los más vulnerables", según ha señalado su portavoz en el Parlamento, Henar Moreno.

Acompañada del otro diputado de la formación, Carlos Ollero, Moreno ha señalado que las cuentas para el próximo ejercicio "son continuistas de la política anterior en ese sentido, si bien esta vez no nos encontramos con grandes incrementos de las privatizaciones, porque los deberes los hicieron en las anteriores legislaturas, pero también es verdad que no se revierten y que, por tanto, nos podemos encontrar con graves problemas para los riojanos y las riojanas, como ya está ocurriendo con esas privatizaciones, por ejemplo, en Andalucía".

En este punto, ha censurado que la consejera de Salud, María Martín, "se negara a dar los datos o a participar en la conferencia sectorial donde se abordaba esas cuestiones, que nos sitúan en una línea que está haciendo el Partido Popular en toda España, que no es preocuparse por las necesidades de los ciudadanos sobre los que gobiernan, sino de la estrategia del Partido Popular, rupturista y olvidando esos derechos".

LA VIVIENDA "BRILLA POR SU AUSENCIA"

Para Moreno hay un aspecto que "brilla por su ausencia" en los presupuestos, como es la vivienda, siendo "el mayor problema que viven los riojanos, también los españoles, así lo indican las distintas encuestas".

"Las realidad es que las políticas de este Gobierno siguen impulsando y beneficiando a los grandes especuladores e incluso a los pequeños especuladores; la consideración de la vivienda como un bien de inversión y no como un derecho de los riojanos y de las riojanas", ha añadido la portavoz de IU.

Por ello, ha afirmado que "necesitamos unos presupuestos mucho más expansivos con un techo de gasto ambicioso; un techo de gasto que cuando lo anuncie el Gobierno de España supere ese estancamiento, que vayamos siempre con ese IPC porque los problemas que hay que abordar son importantes".

Moreno ha anunciado que también han enmendado la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para el próximo año, porque "siguen la línea continuista de anteriores ocasiones, que es privilegiar a los que más tienen".

"Podemos estar de acuerdo con esa deflactación que la ponen como una campaña mediática, porque dicen que se deflactarán las tablas y se supera el 3 por ciento, cuando ya parece ser que la previsión es que no se va a superar ese 3 por ciento; que es un caramelo que te pongo y que te quito", ha apostillado.

En cuanto a la reforma de la Ley de Igualdad "lo que es quitar competencias a la participación ciudadana; quitar competencias a ese Consejo de Participación de la Igualdad en nuestra comunidad autónoma, pasando a ser un mero buzón de correo".

"Creemos que a este Gobierno le falta mucho por participar y, de hecho, nos resulta muy curioso, que se aprobase por unanimidad en este Parlamento la incorporación de los presupuestos participativos a los presupuestos autonómicos y no están dispuestos a luego aplicarlo. No vale votar, no vale anunciar si luego no respaldan sus políticas y sus declaraciones con hechos", ha concluido Moreno.