Iván Reinares será el portavoz del Grupo Municipal del PSOE de Logroño

El concejal del PSOE en Logroño, Iván Reinares, en comparecencia de prensa - PSOE LOGROÑO

LOGROÑO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE de Logroño ha elegido a Iván Reinares como portavoz del Grupo Municipal Socialista en sustitución de Luis Alonso, quien renunció a la portavocía hace unos días.

Reinares, con amplia experiencia en tareas de Gobierno y oposición, asume el cargo de portavoz hasta el final de la legislatura.

Iván Reinares ya ejerció la portavocía del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño durante la pasada legislatura.