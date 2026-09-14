Iván Reinares será el portavoz del Grupo Municipal del PSOE de Logroño

El concejal del PSOE en Logroño, Iván Reinares, en comparecencia de prensa
El concejal del PSOE en Logroño, Iván Reinares, en comparecencia de prensa - PSOE LOGROÑO
Europa Press La Rioja
Publicado: lunes, 14 septiembre 2026 17:59
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LOGROÑO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE de Logroño ha elegido a Iván Reinares como portavoz del Grupo Municipal Socialista en sustitución de Luis Alonso, quien renunció a la portavocía hace unos días.

Reinares, con amplia experiencia en tareas de Gobierno y oposición, asume el cargo de portavoz hasta el final de la legislatura.

Iván Reinares ya ejerció la portavocía del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño durante la pasada legislatura.

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