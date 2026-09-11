Izquierdo (UGT) dice que la legislatura nacional "está acabada" y "no se solucionarán los problemas de los trabajadores"

El secretario general de UGT La Rioja, Jesús Izquierdo, en un desayuno informativo - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT La Rioja, Jesús Izquierdo, ha asegurado que la legislatura nacional "está acabada" y por tanto "no se van a solucionar los problemas reales que tienen los trabajadores", entre los que ha citado la implantación del registro de jornada "con carácter inmediato en todos los sectores" o cuestiones relacionadas con el despido.

Ha sido en un desayuno informativo, en el que el líder ugetista se ha referido a aspectos de la actualidad. "Volvíamos ayer a ver en el Congreso de los Diputados que todo sigue igual, o incluso peor, y no hay más que ver el nivel de los debates que allí se producen, que nada o muy poco aportan a los problemas reales de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país".

Por ello, desde su sindicato ha manifestado que "no va a ser posible sacar adelante ningún proyecto de ley que dé respuesta a nuestras reivindicaciones y que solucione los problemas reales de los trabajadores y trabajadoras".

Entre ellos, ha citado "la implantación del registro de jornada con carácter inmediato en todos los sectores, porque es evidente que hay muchas personas trabajadoras que siguen trabajando de manera informal, hasta el punto de que hablamos de 3 millones de horas extras en nuestro país que se hacen que no se declaran, que no cotizan y que en muchos casos no se pagan". En La Rioja, ha señalado que serán unas 15.000.

Por eso, ha insistido en que su sindicato quiere "que se regule de manera inmediata el tema del registro de jornada, que se lleve un nuevo Real Decreto al Consejo de Ministros y que se traslade al Parlamento para su convalidación". Además, unido a ello, ha manifestado que "aunque hemos tirado la toalla" en esta legislatura con el tema de reducción de la jornada laboral, de 40 a 37,5 horas, "vamos a seguir insistiendo en ello".

Además, Izquierdo ha manifestado que "hay otro asunto que también nos sigue preocupando es lo relacionado con el despido, ya que se siguen produciendo miles y miles de despidos en nuestro país, por lo que .

nosotros lo que queremos es que se respete la resolución del Comité de Derechos Sociales que dice que la indemnización tiene que resarcir al trabajador del daño producido, porque sólo así seremos capaces de condicionar a las empresas para que no acudan a la vía del despido para regular el empleo".

No ha obviado, el asunto del Salario Mínimo Interprofesional, recordando que esta semana su secretario general, Pepe Álvarez, ha indicado que "es imprescindible que se legisle un nuevo Real Decreto para exigir que esos incrementos del salario mínimo no se absorban y compensen en otros complementos", porque "solo así seremos capaces de mejorar las condiciones de trabajo, de mejorar los salarios de esas personas con condiciones más precarias".

GESTIÓN "FRANCAMENTE MEJORABLE" DE CEUTA

A nivel nacional, Izquierdo ha apuntado que "la vida política en los dos últimos meses está totalmente condicionada por lo que pasó el 30 de julio en Ceuta y que tengo la sensación de que va a seguir condicionada en los próximos meses". "A mi juicio la gestión de esta crisis migratoria, que es lo que es, es francamente mejorable", ha añadido.

Ante ello, ha mostrado su "solidaridad" con el pueblo ceutí, al tiempo que espera que "más pronto que tarde se vuelva a la normalidad en la ciudad de Ceuta, si bien hay que dar soluciones a los problemas que allí existen; hay que dar asilo a aquellas personas que reúnan los requisitos; dar alternativas porque tienen unos derechos, estamos hablando de derechos humanos, a esos menores no acompañados que siguen estando en la ciudad, que tienen que ser protegidos, y, por supuesto, también hay que repatriar a sus países de origen aquellos que no puedan continuar en España".

Ha añadido que desde UGT "hemos dicho que también la ciudad necesita un plan específico, un plan económico y social, para, sobre todo, que se permita recuperar la economía, que se permita recuperar el empleo y que se permita continuar con la vida a las personas que allí viven".

SITUACIÓN INTERNACIONAL

Por otra parte, Izquierdo ha indicado que su sindicato está "extremadamente preocupado por la situación internacional que vivimos, sobre todo porque, aunque algunas cosas que ocurren muy lejos de nuestro país, pero afectan de forma importante a las familias riojanas y en especial a la clase trabajadora".

Ha citado, como ejemplo, la guerra de Ucrania que "continúa después de cuatro años", así como el "genocidio que sigue practicando Israel en Gaza que es una realidad, y que ahora se ha extendido al Líbano", y esto ocurre "mientras varios países miran a otro lado".

Además, Izquierdo ha criticado la situación de Estados Unidos, con su presidente Donald Trump que "se cree el nuevo emperador del mundo, condicionando gobiernos en Sudamérica", y también "iniciando una guerra con Irán que tiene también consecuencias en nuestro país desde el punto de vista de los costes energéticos".

Ha lamentado, para concluir, en su intervención, como "una ola de ultraderecha está imparable por todo el planeta", buscando "imponer esas políticas que dominaron Europa en la época nazi".