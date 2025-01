Izquierdo ve "tremendamente injusto" que se le acuse de ordeno y mando: "He escuchado, pero he tenido que decir que no"

El actual secretario de UGT acude a la reelección con 62 avales de todas las federaciones menos FICA

LOGROÑO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en La Rioja, Jesús Izquierdo, ha visto hoy "tremendamente injusto" que, desde la Federación de Industria (FICA) se le acuse de 'ordeno y mando'. "Yo he escuchado siempre a todo el mundo; otra cosa es que haya tenido que decir que no en algunas ocasiones", ha señalado.

Izquierdo ha ofrecido una rueda de prensa la víspera del congreso en el que la UGT de La Rioja, por primera vez en diez años, debe decidirse entre dos candidatos a secretario general; el propio Izquierdo, que quiere un tercer mandato, y la exsecretaria general de la formación Cristina Antoñanzas.

La posibilidad de llegar a un acuerdo entre ambos sigue abierta, mientras tanto, Izquierdo ha informado de que ha conseguido 62 avales de los 121 delegados. Son de todas las formaciones salvo de aquella a la que pertenece, Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA).

Esta federación, el día que Antoñanzas presentó su candidatura, dijo no haberse sentido "respaldada" ni "cómoda" con Izquierdo. "Ser secretario general y dirigir una organización", ha dicho hoy éste, "a veces te obliga a decir que no a algunas cuestiones".

"Y yo he tenido que decir que no muchas veces, la mayoría que sí, pero, indudablemente, si una federación me pide algo que considero que nuestra organización no puede atender pues he tenido que decir que no", ha explicado apuntando a "algunas peticiones, por ejemplo, en el ámbito económico, por imposibilidad manifiesta".

En este sentido, ha relatado cómo "es motivo de debate de mucho ruido interno los presupuestos" del sindicato; a qué se destinan los recursos del mismo. "Como decía el presidente del Gobierno" riojano, Gonzalo Capellán, "en el atril del Parlamento, las demandas son infinitas para un presupuesto finito", ha dicho.

Ha visto "injusto" que se le acuse de falta de dialogo después de "dieciocho años llegando a acuerdos con la patronal, con Comisiones Obreras y con los gobiernos".

Para Izquierdo, "si el único reproche" es que no ha estado en todas las manifestaciones, es verdad, pero, ha añadido: "Os puedo garantizar que, en los cuatro últimos años, he estado al quemar del sindicato en las movilizaciones que hemos convocado".

Ha vuelvo a tender la mano, fundamentalmente a la federación a la que pertenece, FICA: "Para buscar un acuerdo que posibilite que de aquí salgamos más unidos que nunca". "Por cierto", ha añadido, "de aquí no vamos a salir divididos. El lunes vamos a empezar todos a trabajar, cada uno en nuestro ámbito".

Para Izquierdo: "Se han dicho muchas cosas en los últimos días, pero algunas no tienen discusión. El trabajo de las comisiones ejecutivas que yo he encabezado no está en discusión".

Para ser elegido, necesita 61 votos de los 121 delegados. FICA tiene 55; La Federación de Servicios Públicos 33; La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo(FeSMC) 28; tres la Unión de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados; uno la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de La Rioja (UPTA) y uno Unión de Pequeños Agricultores (UPA).

Cuenta, según ha informado hoy, con 62 avales, de los treinta necesarios (25 por ciento de los delegados) y se siente con el "respaldo" suficiente.

Y como, a su juicio, "esto no va de liderazgo", ha querido presentar a su equipo. Un equipo para los retos del sindicado: la vivienda, como "primera preocupación de la ciudadanía", juventud, formación, memoria democrática e igualdad.

Ha resaltado cómo "el sindicato sigue creciendo en afiliación, el sindicato sigue ganando elecciones y el sindicato está más fuerte que nunca" y ha visto que es "por el compromiso de nuestras federaciones".