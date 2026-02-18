José Ignacio Macías, nuevo director de Proyecto Hombre La Rioja

José Ignacio Macías (en el medio), nuevo director de Proyecto Hombre La Rioja - PROYECTO HOMBRE

Proyecto Hombre La Rioja ha dado a conocer hoy el nombramiento de José Ignacio Macías como nuevo director de la entidad. Macías toma el relevo a David García, quien ha ocupado la dirección desde octubre de 2012 hasta diciembre de 2025 y que, en esta nueva etapa, continuará vinculado a la organización como presidente.

Durante la rueda de prensa, David García ha presentado al nuevo director destacando su perfil profesional y humano, su experiencia en el ámbito social y su "capacidad de escuchar" y de "ponerse al lado de otras personas con profesionalidad y con amor".

"Creo que su formación, experiencia y cualidades humanas hacen que Nacho sea esa persona que le conviene y le va a venir bien a Proyecto Hombre", ha asegurado.

"ESCUELA DE VIDA"

David García ha enmarcado su despedida de la dirección desde una mirada profundamente personal: "Proyecto Hombre para mí ha sido una escuela de vida". En el balance de estos casi 14 años, ha subrayado el impacto transformador que la entidad tiene en quienes la atraviesan: "Personas usuarias, familias, voluntarios, profesionales... Nadie que entra en Proyecto Hombre sale siendo la misma persona".

En esa "escuela", ha querido poner nombre a quienes la sostienen, destacando "esos voluntarios implicados" y "los propios usuarios y sus testimonios de vida, de superación", agradeciendo especialmente a quienes "se ponen incluso delante de las cámaras para contar su experiencia" y ayudar a otras personas a dar el paso.

En esa misma línea ha remarcado el crecimiento y la consolidación del equipo como una de las claves de esta etapa: "Hemos conseguido conformar un gran equipo, actualmente formado por 26 personas increíbles, implicadas, vocacionales y capaces de dar su tiempo". Asimismo, ha dado las gracias a los medios de comunicación por "dar a conocer" la entidad y por contribuir a visibilizar que "una persona con adicciones puede ser cualquiera".

Por último, David García ha repasado algunos hitos que han marcado su etapa al frente de Proyecto Hombre La Rioja. Entre ellos, ha destacado la puesta en marcha del módulo terapéutico en el centro penitenciario, un avance que ha permitido ofrecer acompañamiento en "un contexto especialmente complejo".

También ha señalado el impulso de la prevención como uno de los grandes logros del final de su trayectoria, al "poder llevar la información y sensibilización hasta a cerca de 6.000 alumnos".

Ha subrayado el fortalecimiento del programa joven y la prevención con personas adultas con iniciativas en empresas y logros como el primer Foro BILAB.

REFORZAR LA ACCESIBILIDAD

Por su parte, José Ignacio Macías -que hasta su nombramiento formaba parte del equipo de Proyecto Hombre La Rioja como terapeuta, realizando intervenciones individuales y grupales-, ha agradecido la confianza recibida y ha definido el nuevo cargo como un paso especialmente significativo en su trayectoria: "Para mí es un gran orgullo. Es un regalo a nivel personal y profesional".

Ha subrayado el componente transformador de la entidad y lo que supone trabajar con personas que buscan un cambio: "Creo que lo que va a definir lo que yo sea de aquí a 15 o 20 años va a ser el tiempo que pase aquí en Proyecto Hombre", ha afirmado, destacando el aprendizaje que nace del contacto diario con quienes "vienen a nuestra casa con ganas de cambiar su vida".

Entre sus prioridades, el nuevo director ha situado el cuidado del equipo como una condición imprescindible para acompañar bien a los demás: "Son tan profesionales y generosos que muchas veces se dejan jirones de piel... y sabemos que para trabajar bien con las personas primero tienes que estar tú bien".

José Ignacio Macías también ha apuntado como eje de esta nueva etapa reforzar la accesibilidad y el contacto temprano con la entidad, evitando que nadie retrase la petición de ayuda: "Quiero que una persona no piense: 'yo no voy a Proyecto Hombre porque no estoy tan mal como para ir ahí'. Al contrario, cuanto antes vengas, antes vas a estar mejor".