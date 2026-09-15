José Sacristán, José María Pou, Aitana Sánchez-Gijón o un ciclo de Shakespeare, en el 47 Festival de Teatro de Logroño

Archivo - José Sacristán, en una imagen de archivo de la presentación de la obra ‘El hijo de la cómica', que llegará al Festival de Teatro de Logroño. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Bretón volverá a convertirse este otoño en uno de los grandes escenarios de la creación escénica con la celebración de la 47ª edición del Festival de Teatro de Logroño, que se desarrollará del 9 de octubre al 28 de noviembre con una programación formada por 18 espectáculos y 21 funciones de teatro, danza, circo e incluso una instalación teatralizada.

La nueva edición del certamen ha sido presentada este martes por el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, acompañado por la concejala de Cultura, Rosa Fernández, y por la directora del Bretón, Iratxe Palacio.

El edil ha destacado que "el Festival de Teatro de Logroño vuelve a presentar una programación de enorme calidad y muy equilibrada, capaz de reunir a grandes figuras de la escena nacional con compañías y creadores de referencia internacional y, al mismo tiempo, ofrecer al público diferentes formas de acercarse a las artes escénicas".

"Estamos ante un festival consolidado que, apuesta por el teatro en sus diferentes expresiones, pero que también abre sus puertas a la danza, el circo, la música y nuevos formatos. Contaremos con nombres como José María Pou, José Sacristán, Aitana Sánchez-Gijón, Coque Malla, Carolina Yuste, Eneko Sagardoy o María Velasco, junto a compañías y creadores de reconocido prestigio internacional", ha añadido.

TEATRO.

En lo relativo a los espectáculos teatrales, el festival arrancará los días 9 y 10 de octubre, con 'Gigante', incluida en el programa PLATEA 2026-2027. La producción está dirigida por Josep María Mestres y protagonizada por José María Pou, Victòria Pagès y Pep Planas, entre otros.

El 11 de octubre, llegará al Bretón 'Todo terminará para Navidad', una vertiginosa sucesión de acciones, símbolos y pulsiones dramáticas que presenta el estado actual de una sociedad marcada por el absurdo, la locura y la indiferencia.

La programación continuará el 17 de octubre, con 'Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos', de María Velasco, Premio Nacional de Literatura Dramática 2024, interpretada por Maricel Álvarez y Carlos Beluga.

El 23 de octubre, Carolina Yuste y Eneko Sagardoy protagonizarán 'Fronteras', de Henry Naylor, con dirección de Andrés Lima.

Una de las grandes citas del festival será 'El hijo de la cómica', propuesta de Pentación en la que José Sacristán asume la adaptación, dirección e interpretación. El montaje podrá verse los días 30 y 31 de octubre.

Ya en noviembre, el día 6 en concreto, se podrá disfrutar de 'Constelaciones', de Barco Pirata, incluida también en el programa PLATEA 2026-2027.

El 13 de noviembre, llegará 'La ópera de los tres centavos', de Bertolt Brecht, con un reparto que incluye a Coque Malla, Carmen Barrantes, Paula Iwasaki, Miquel Mars y Cristina García, entre otros.

El 14 de noviembre, será el turno de 'Teoría King Kong', de La Virguiería, mientras que el 22 de noviembre, se representará 'Violencia', de Ysarca.

El festival concluirá el 28 de noviembre, con 'Malquerida', de Jacinto Benavente, protagonizada por Aitana Sánchez-Gijón, junto a Juan Carlos Vellido, Goizalde Núñez y Lucía Juárez, entre otros.

DANZA, CIRCO E INSTALACIÓN TEATRALIZADA.

Sainz ha subrayado que "queremos que el público encuentre en el festival propuestas diferentes y que cada espectáculo suponga una experiencia distinta", por lo que "se incluye danza, circo y otros formatos escénicos, además de incorporar un ciclo dedicado a Shakespeare".

En la que se refiere a la danza, el 15 de octubre el Teatro Bretón recibirá a Tao Dance Theater, una de las compañías de danza contemporánea de mayor reconocimiento internacional, que presentará '13&14', con coreografía de Tao Ye y música de Xiao He.

La programación de danza continuará el 8 de noviembre con la Compañía Nacho Duato, que ofrecerá un programa integrado por 'Gnawa', 'L'Amoroso' y 'Jardí Tancat'.

El 15 de noviembre, se podrá disfrutar de 'Ara', de la compañía Andrea Ríos, una propuesta de circo que se incorpora a la programación para acercar al público a nuevas formas de creación y expresión escénica.

Por último, 'Desiderata', de Mama Crea, llevará el formato de instalación teatralizada e inmersiva al festival el 21 de noviembre, en una propuesta desarrollada en colaboración con La Gota de Leche, espacio en el que se va a desarrollar la representación.

'UNIVERSO SHAKESPEARE'.

Por su parte, la concejala de Cultura ha destacado la organización del ciclo 'Universo Shakespeare' que tal como ha explicado "propone un recorrido por diferentes aproximaciones contemporáneas al autor, desde la adaptación y reinterpretación de sus textos hasta la combinación de teatro y música".

El ciclo comenzará el 24 de octubre con 'R & J', de La Dramática Errante. Continuará el 1 de noviembre con 'Sueño', de la Compañía Criolla, que tendrá además una función escolar el 2 de noviembre, a las 11,30 horas.

El 20 de noviembre llegará una de las grandes propuestas internacionales del festival: 'Los dos hidalgos de Verona', dirigida por Declan Donnellan y producida por LaZona & Cheek by Jowl, una de las compañías internacionales de mayor prestigio.

El ciclo se cerrará el 27 de noviembre con 'A Macbeth Song', de La Perla 29 & The Tiger Lillies, dirigida y versionada por Oriol Broggi y con canciones originales de Martyn Jacques.

VENTA DE ABONOS Y LOCALIDADES

La venta de abonos completos se realizará del 16 al 30 de septiembre de 2026, a partir de las 11 horas, en este caso solamente en taquilla y mediante venta telefónica.

Los abonos parciales y las localidades estarán disponibles a partir de las 11 horas del 1 de octubre, a través de todos los canales de venta: taquilla, teléfono e internet.

El abono completo tendrá un precio de 195 euros para butaca de patio, 165 euros para primer anfiteatro y 105 euros para segundo anfiteatro, a lo que se suman las diferentes modalidades de abonos parciales y descuentos.

La taquilla abrirá de 11 a 14 horas todos los días, excepto domingos y festivos, cuando el horario será de 12 a 14 horas, y permanecerá abierta también desde dos horas antes del comienzo de las funciones.

La venta telefónica se realizará en el 941 20 72 31, mientras que la venta online estará disponible de forma ininterrumpida desde las 11 horas del 1 de octubre a través de teatrobreton.org