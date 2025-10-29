Una joven de 23 años, trasladada al San Pedro tras sufrir un accidente con su patinete en Logroño

LOGROÑO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
Una joven de 23 años ha tenido que ser trasladada al Hospital San Pedro tras sufrir un accidente con su patinete en Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.
De acuerdo con estas informaciones, sobre las 7,55 horas de este miércoles, un particular ha alertado a SOS Rioja de una caída de patinete en la calle María Zambrano número 4 de Logroño.
Desde este Centro Coordinador de Emergencias se ha avisado a Policía Local y se han movilizado a los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud.
Como consecuencia del accidente, la conductora del patinete, una mujer de 23 años, ha resultado herida y ha tenido que ser trasladada al Hospital San Pedro de la capital riojana.