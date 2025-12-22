Un joven de 27 años trasladado al San Pedro por inhalación de humo en un incendio en Ronda de los Cuarteles

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 27 años fue trasladado al Hospital San Pedro de Logroño por inhalación de humo en un incendio en una vivienda de Ronda de los Cuarteles en Logroño, según ha informado SOS Rioja 112.

Fue un particular el que dio aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se movilizaron los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud, alertando a su vez a Bomberos del Ayuntamiento de Logroño, Policía Nacional y Policía Local.

El incendio ha afectó a un foco eléctrico del salón de la mencionada vivienda, fruto del humo generado, fue trasladado al San Pedro el joven.