Una joven, herida en un accidente entre un coche y un patinete en Lardero

LOGROÑO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una joven ha resultado herida a primera hora de esta mañana en un accidente de tráfico ocurrido entre un coche y un patinete en Lardero, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 7,37 horas de este jueves, SOS Rioja ha recibido el aviso de la colisión entre un turismo y un patinete en la rotonda de Avenida San Marcial con Avenida Madrid de Lardero.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Policía Local del municipio y se han movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del accidente, ha resultado herida una mujer de 23 años, que ha tenido que ser trasladada al Hospital Viamed Los Manzanos de Lardero.