La joven riojana Elvia la Rastreadora recibe en Londres un galardón de la Scientific Exploration Society

LOGROÑO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La joven exploradora riojana de 13 años conocida como Elvia la Rastreadora ha sido galardonada por la Scientific Exploration Society (SES), una de las instituciones más reconocidas del mundo en el ámbito de la exploración científica y la conservación del medio ambiente.

La ceremonia ha tenido lugar en el histórico Royal College of Surgeons de Londres, ante una audiencia internacional de científicos, exploradores y conservacionistas.

La SES, fundada en 1969 por el coronel John Blashford-Snell, promueve la investigación, la conservación y la educación ambiental a través de expediciones y proyectos científicos en todo el planeta. Entre los premiados en ediciones anteriores se encuentra la reconocida primatóloga Jane Goodall, galardonada en 2020 con un premio honorífico a toda su carrera.

En esta ocasión, la SES ha querido reconocer la labor de Elvia, de tan solo 13 años, por su trabajo en el rastreo de fauna y su compromiso con la protección de la naturaleza.

En su intervención, la joven exploradora agradeció a los miembros de la sociedad "por darme esta oportunidad y por abrirme los ojos a lo que realmente siento, porque, aunque nunca antes le había puesto un nombre, en realidad me siento una auténtica exploradora científica".

Elvia relató también cómo su pasión por los animales nació desde muy pequeña, inspirada por sus padres -los rastreadores profesionales Fernando Gómez y Paloma Troya- y cómo esa vocación la llevó a escribir su propio libro, 'Cosas que me flipan de los animales'.

Gracias a los fondos obtenidos por su venta, pudo colaborar en proyectos internacionales de conservación, desde la lucha contra la caza furtiva en Zambia hasta la formación de rastreadores indígenas en Bolivia.

Durante su discurso, la joven riojana tuvo un emocionado recuerdo para su gran referente, Jane Goodall, recientemente fallecida, a quien envió "un beso desde aquí". "Aunque ya no esté entre nosotros", dijo, "seguirá siendo una inspiración para mí y para millones de personas".

Elvia aprovechó también el momento para animar a otros niños y niñas a perseguir sus sueños, recordando las palabras de su madre: "Puedes lograr cualquier cosa que te propongas, depende de tu actitud".

El galardón, patrocinado por Peter y June Felix, se enmarca en los premios que la SES concede cada año a personas que destacan por su contribución a la ciencia, la exploración y la protección de la naturaleza.

En el caso de Elvia, el reconocimiento simboliza la fuerza y la esperanza de una nueva generación de jóvenes exploradores que, desde edades tempranas, trabajan con pasión por un planeta más justo y sostenible.

La distinción se suma a su reciente nominación a los Premios Navarra TV, en la categoría "Valores Jóvenes", a la que aún se puede votar a través de la web del canal navarro.