Los jóvenes riojanos que decidan incorporarse al sector agrario recibirán ayudas directas de hasta 70.000 euros, según ha anunciado la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, que con esta medida, ha explicado se busca "rejuvenecer nuestro campo como clave para mantener población en el mundo rural y evitar el abandono de explotaciones".

Manzanos ha explicado, acompañada del director general de Desarrollo Rural, David Martín, las novedades de la convocatoria de incorporación de jóvenes al sector agrario. La misma "suma a las mejoras cualitativas ya aprobadas la campaña pasada un importante aumento en lo que es la ayuda directa máxima a percibir, que podrá llegar a los 70.000 euros".

La consejera ha recordado que desde 1994 La Rioja viene apoyando económicamente a 1.674 jóvenes a iniciar su actividad como agricultores y ganaderos, destinando a esta línea de ayuda 54 millones de euros en este período. El esfuerzo económico estimado para este año será de 3.500.000 euros.

La nueva convocatoria de ayudas contempla como base una cuantía de 48.000 euros para los jóvenes que se incorporen a la actividad agraria con dedicación exclusiva, y de 24.000 euros para aquellos que lo hagan en modalidad pluriactiva, es decir, compatibilizando la actividad agraria con otro empleo. En la actualidad, ha señalado que el 18,3 por ciento de los agricultores y ganaderos riojanos tienen menos de 40 años.

Estos importes podrán incrementarse en función de determinadas características vinculadas a la explotación, pudiendo alcanzar hasta un máximo de 70.000 euros. Así, un joven riojano podrá acceder a una prima de 60.000 euros si la agricultura es su ocupación principal y de 30.000 euros en el caso de pluriactividad.

INVERSIONES MÍNIMAS DE 12.000 EUROS

Para ello, ha detallado la consejera, "será necesario realizar inversiones con un gasto mínimo de 12.000 euros si es en la modalidad exclusiva y de 6.000 euros en la pluriactiva, desde el momento de la incorporación a la actividad hasta el inicio del plan empresarial".

Estas inversiones consistirán en la compra de tierras, ganado, derechos o maquinaria de segunda mano que "son, precisamente, inversiones no financiables a través de otras líneas de ayudas contempladas en el Plan Estratégico de la PAC", ha argumentado Manzanos.

Por otro lado, la consejera ha explicado que también podrán beneficiarse de esta mejora en la cuantía de las ayudas aquellos jóvenes que se instalen en alguno de los 71 municipios situados en zonas con limitaciones naturales, así como los titulares de explotaciones que cuenten mayoritariamente con parcelas que hayan sido objeto de cualquiera de los 56 procesos de concentración parcelaria o de alguna de las zonas donde se ha realizado una modernización de regadíos.

La convocatoria 2026 también contempla estos incentivos con el objetivo de fomentar modelos productivos sostenibles y de calidad. De este modo, también podrán aumentar la ayuda base aquellas explotaciones que dediquen más del 50 por ciento a la producción ecológica, así como aquellas en las que al menos el 25 por ciento de su dimensión económica proceda de producciones amparadas por marcas de calidad minoritarias.

Entre ellas se incluyen la DOP Queso Camerano, la IGP Pimiento Riojano, la IGP Coliflor de Calahorra, la DOP Nuez de Pedroso y la DOP Alubia de Anguiano.

Por otro lado, los jóvenes que se incorporen en sustitución de un agricultor que se jubile y aquellos que decidan dedicarse a la ganadería extensiva, contarán con ayudas que oscilarán entre los 35.000 y los 70.000 euros.

"Consideramos que existe relevo generacional cuando el joven se instale en la explotación de un agricultor que se haya jubilado totalmente en los dos años anteriores a la solicitud de incorporación y siempre que se produzca la transmisión de, al menos, el 60 por ciento de los elementos de la explotación", ha precisado Manzanos.

La subvención se recibirá en dos plazos por la misma cuantía a lo largo de un periodo máximo de cuatro años desde la concesión de la ayuda. El primer plazo estará condicionado a que se dicte resolución por la que se acredite que el joven ha iniciado su plan empresarial y el último pago estará condicionado a su correcta ejecución, lo que implicará la consolidación de los jóvenes en la actividad agraria.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará al día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), el próximo lunes 9 de febrero, y permanecerá abierto hasta el 6 de marzo.

ESTRATEGIAS DE RELEVO GENERACIONAL

Manzanos ha asegurado que las mejoras cualitativas y cuantitativas que incorpora la convocatoria de ayudas "son hoy una realidad gracias a la estrategia de relevo generacional en el sector agroganadero con la que trabaja el Gobierno de La Rioja", una planificación diseñada en consonancia con la estrategia europea UE2025.

La estrategia riojana avanza en el análisis del territorio y la identificación de las principales dificultades con el objetivo de continuar implementando medidas que garanticen la continuidad del sector en nuestra comunidad autónoma. "Financiación singular, simplificación administrativa, formación, innovación y calidad de vida son los retos a los que se enfrentan nuestros jóvenes", ha concluido Manzanos.