El juez decreta prisión provisional para el presunto parricida de Fuenmayor (La Rioja) - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El juez ha decretado prisión provisional para un joven de 19 años por un delito de homicidio al, presuntamente, matar a su padre tras una fuerte discusión en su domicilio de Fuenmayor (La Rioja). Los hechos sucedieron la pasada Nochevieja motivado, al parecer, por un asunto relacionado con violencia de género.

Así lo han dado a conocer hace escasos minutos fuentes de Justicia, mientras que la Guardia Civil ha dado -apenas 48 horas después- por esclarecido el presunto parricidio ocurrido en el interior del domicilio de la calle Veracuz, en el que un hombre de 54 años perdió la vida a manos de su hijo, de 19 años, quien ha sido detenido como supuesto autor del delito.

La actuación policial se inició el pasado 31 de diciembre, alrededor de las 17,27 horas, tras recibirse una llamada de alerta ciudadana en la Central Operativa de Servicios (062) de la Guardia Civil en La Rioja, que informaba de que un menor había salido de una vivienda situada en la calle Veracruz pidiendo auxilio y solicitando una ambulancia.

De inmediato, varias patrullas del Servicio de Seguridad Ciudadana se desplazaron hasta el lugar.

En el interior del bajo de la vivienda localizaron a una mujer y a sus tres hijos, dos de ellos menores de edad, y en una de las estancias hallaron el cuerpo sin vida de un hombre que presentaba múltiples golpes en la cabeza.

Junto al cuerpo y en otra de las dependencias se encontraron diversos objetos que podrían haber sido utilizados para causar la muerte.

Ante estos hechos, los agentes procedieron al precinto del inmueble y al acordonamiento de la zona hasta la llegada de efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja y del Laboratorio de Criminalística, que se hicieron cargo de la investigación.

Ésta permitió reconstruir los hechos que derivaron en el fallecimiento de la víctima.

ACTITUD HOSTIL

Según las diligencias practicadas, durante el suceso, el fallecido habría mostrado una actitud hostil, beligerante y agresiva hacia su pareja a la que presuntamente agredió con una barra de hierro, según informa la Guardia Civil.

En ese momento su hijo, de 19 años, que se encontraba en su habitación, salió al escuchar los gritos y observó cómo su padre golpeaba a su madre con una barra de hierro.

Con el propósito de protegerla, el joven cogió un cuchillo y se enfrentó a su progenitor, quien habría tomado otro cuchillo.

Ante la escalada del conflicto y temiendo por la integridad de su madre y de sus hermanos menores, presentes en la vivienda, el joven utilizó un objeto contundente con el que golpeó a su padre, causándole la muerte.

CASO ACTIVO EN VIOGÉN EN 2012

La esposa del fallecido contó con un caso activo en el sistema VioGén hasta el año 2012 en Navarra, momento en el que pasó a considerarse inactivo tras reanudarse la convivencia entre ambos. No obstante, la mujer habría sufrido malos tratos de forma continuada, aunque no se atrevió a denunciarlos por miedo.

Los primeros indicios recabados sugieren que, en los últimos tiempos, podrían haberse reanudado episodios de violencia por parte del finado en el ámbito familiar.

Estas situaciones habrían repercutido especialmente en la madre y en sus hijos, quienes temían por su propia vida, generando un clima prolongado de miedo, desesperación e inestabilidad emocional en el hogar.

En el día de hoy el detenido, junto con las diligencias practicadas, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

TELÉFONO 016 CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

Las personas que sufran violencia machista, así como quienes formen parte de su entorno, pueden solicitar ayuda a través de los distintos servicios disponibles las 24 horas del día y todos los días del año: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal de WhatsApp mediante el número 600 000 016.

En caso de emergencia es posible contactar con el 112 o con los números de urgencias de la Guardia Civil (062) y de la Policía Nacional (091). Si no se puede realizar una llamada, también se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, que permite enviar una alerta inmediata con geolocalización directamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad.