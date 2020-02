El juicio contra el exconsejero Muñoz afronta la recta final con el testimonio, entre otros, de Florencio Nicolás

Publicado 21/02/2020 10:58:30 CET

El juicio que sienta en el banquillo de los acusados a, entre otros, el exconsejero de Hacienda Juan José Muñoz por los delitos de tráfico de influencias, estafa y blanqueo a través de la sociedad Emfrisa, afronta la recta final con las testificales, entre otros, del exdirector general de Industria Florencio Nicolás.

Hoy se ha celebrado una nueva jornada (la número doce) del juicio que salpica a Muñoz con la única testifical del gerente de una de las proveedoras de Provif, empresa que ejecutó el parque solar de Torremontalbo, propiedad de Emfrisa.

Ha relatado cómo "el que se presentaba en la oficina" era A.G.R, acusado de estafa en esta trama, en la que presuntamente actuaba de enlace de Muñoz, para encargar el proyecto del parque.

El fiscal le ha enseñado varias facturas, memorias y el proyecto técnico pero, en varios de los documentos, ha dicho no reconocer el formato.

"No sale ninguno firmado por mi, lo cual es sorprendente", ha dicho. "Estas memorias, estos dibujos no me suenan, parece un copia y pega", ha añadido.

También ha contado que Provif "siempre tenía problemas con los pagos, siempre había tirantez con los pagos".

Tras su testimonio, el juicio se reanuda el próximo 26 de febrero, con el testimonio de otro proveedor. Después, quedará otra jornada de testimonios, el 2 de marzo, las jornadas de periciales y las conclusiones e informes que, en principio, finalizarán el 6 de marzo.

El 2 de marzo comparecen los testigos, y también investigados en una causa paralela, Florencio Nicolás (actual director general de la Cámara de Comercio), Rubén Celorrio (ingeniero) y Jesús Aguado (entonces delegado de Iberdrola).