Julio Revuelta presenta su candidatura al Parlamento riojano para que "sea el sitio donde tengan voz todos los riojanos"

El Partido Riojano ha presentado este sábado la candidatura regionalista a las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo. El candidato al Parlamento regional, Julio Revuelta, ha presentado a los 33 miembros de su candidatura, junto a los tres suplentes, en una lista "que sale a ganar las próximas elecciones autonómicas" y que aglutina en torno a su cabeza de lista a personas procedentes de todos los puntos de La Rioja.

En la presentación, y tras agradecer la disposición y el trabajo de todos los integrantes de la candidatura, Revuelta ha resaltado que la intención de los regionalistas es "conseguir que el Parlamento de La Rioja sea el lugar donde tengan voz todos los riojanos, a diferencia de esta última legislatura, donde algunos han tratado de hacer que sea un apéndice del congreso de los diputados y otros hacerlo desaparecer".

Se trata, como ha explicado el candidato al Parlamento del PR+, "de la legislatura que transforme el próximo escenario político, porque vamos a ser un partido decisivo para la gobernabilidad de La Rioja".

Revuelta ha apuntado en que se van a empezar a hablar de los intereses de los riojanos, puesto que es una candidatura "enormemente municipalista" y acompañan al candidato numerosas cabezas de lista de las diferentes propuestas que el PR+ está presentando para todos los pueblos de La Rioja.

Todo ello "porque entendemos que así estamos haciendo Rioja, una comunidad que ayuda con su trabajo y con su esfuerzo el gran país que es España".

El candidato a la Presidencia del Gobierno riojano del Partido Riojano, Julio Revuelta, ha señalado que los principales objetivos de los riojanistas no son otros que "poder volver a hablar a los riojanos de lo que nos preocupa: de la sanidad, de la atención primaria, de los colapsos de las urgencias, de por qué no tenemos los mismos trenes que otros, que por qué tenemos que pagar nosotros la autopista cuando otros no los hacen, que por que vascos, navarros, canarios consiguen mucho dinero para sus comunidades y nosotros no somos capaces de aplicar el artículo 46 de nuestro estatuto que lo posibilita, que queremos apostar por nuestras industrias, por nuestros jóvenes, que puedan aplicar si así lo creen su talento en La Rioja".

Julio Revuelta ha insistido en que "somos un partido diferente, el verdadero partido útil para esta tierra porque somos el único que puede garantizar que siempre 'pensará en riojano' y defenderá los derechos y el futuro de los riojanos, allí donde esté y allí donde lo tenga que llevar adelante".

LISTA DEL PARTIDO RIOJANO AL PARLAMENTO DE LA RIOJA:

1 Julio Revuelta

2 Sofía Montenegro

3 Leopoldo García

4 Emilio Sáenz de Guinoa (independiente)

5 Rita Beltrán

6 Rubén Sáenz

7 Raquel Recio

8 Cristina Galilea

9 José Martínez

10 María José Hermosilla (independiente)

11 María Pilar Urrutia

12 Jesús Arza

13 Eugenio Jiménez

14 Montserrat Bañares

15 Raquel Cabrera (independiente)

16 Miguel Ángel Martínez

17 María Asunción García

18 Martín Íñiguez

19 María Pilar Vidaurrázaga

20 Ernesto Dominguez

21 Seila Latorre

22 David Fernández (independiente)

23 Gregorio Sáenz

24 Virginia Aznar

25 José Luis Sáinz

26 César Villoslada

27 Concepción Gómez

28 Ana María Medina

29 Fernando Fernández de las Heras

30 Alejandro Fernández de la Pradilla

31 Sara San Juan

32 Fernando Gómez

33 Miguel María González de Legarra