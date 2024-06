El jurado popular considera culpable al acusado de provocar la muerte a un hombre en accidente de tráfico en Nalda

LOGROÑO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

LOGROÑO, 26 (EUROPA PRESS)

El jurado popular ha considerado culpable al acusado de provocar la muerte a un hombre de 31 años tras un accidente de tráfico en la N-111, a su paso por Nalda el pasado 27 de julio del 2018. En concreto ven probado por unanimidad que éste causó la muerte a la víctima "a consecuencia de su decidida y deliberada invasión del carril contrario de circulación".

También acreditan que el ahora condenado condujo un vehículo "habiendo bebido", "con temeridad manifiesta" y poniendo "en concreto peligro la vida de las demás personas". El jurado también considera que la víctima "no tuvo posibilidad alguna de evitar la colisión".

Esta tarde, pasadas las 17,30 horas, ha tenido lugar la lectura del veredicto por parte del jurado popular encargado de responder a las preguntas del magistrado apenas 24 horas después de su entrega que se produjo ayer, martes, a las 13,15 horas. El juicio, por su parte, se desarrolló durante cuatro días del 19 al 17 de junio en la Audiencia Provincial.

Durante las sesiones del juicio, el acusado del siniestro mortal en Nalda utilizó su turno de declaración para explicar que no recordaba nada del viaje ni del accidente a pesar de que lo ha intentado, porque sufrió en el mismo un traumatismo craneoencefálico que le llevó a estar en coma 22 días. No obstante, sí recuerda que la noche anterior había estado bebiendo, "hasta las cuatro y pico de la mañana", pero ese mismo día no probó el alcohol.

En su relato también recordó que le había "robado el coche" a su padre y, esa mañana, le llamó para intentar hacer las paces por una discusión que habían tenido pero no le contó que le había cogido el coche, para que "no se cabreara".

"FUE CREANDO UN PELIGRO EN LA CARRETERA"

La portavoz del jurado popular ha leído al Juez que, en el momento de los hechos, el ahora condenado "fue creando peligro en la carretera, adelantando de manera indebida ciertos vehículos y creando inseguridad vial" la tarde en la que se produjeron los hechos.

Sobre el suceso, que se produjo alrededor de las 16,20 horas, el jurado ve probado que "la situación de la carretera era visible, por la condiciones de la vía" por lo que el acusado vio "la proximidad del vehículo que venía en sentido contrario".

También considera acreditado el jurado que el acusado "de forma súbita y brusca salió sorpresivamente de su carril e invadió el carril contrario con la intención directa de investir al vehículo de la víctima y ocasionar la muerte del conductor, que no tuvo posibilidad alguna de evitar la colisión".

En su deliberación también han visto que éste "invadió el carril contrario sin realizar ningún tipo de maniobra para evitar la colisión" a pesar de que "se daban condiciones normales de visibilidad y no había circunstancias meteorológicas adversas. Así se ven -ha dicho la portavoz del jurado popular- "según las declaraciones de algunos testigos, como los agentes policiales".

Además, también han valorado "la trayectoria seguida por el vehículo, la inexistencia de huellas de frenado o restos de líquidos o plásticos. La vía era ancha, como para poder pasar tres vehículos y evitar una colisión frontal".

El jurado también ve que, en el momento del siniestro, "el ahora condenado estaba levemente afectado por haber ingerido bebidas alcohólicas" tal y como también confirmaban "los análisis realizados en el hospital, con 0,52 miligramos de alcohol en sangre, una zona de alarma".

PENAS Y RESPONSABILIDAD CIVIL

Tras conocer el veredicto del jurado, la Fiscalía ha pedido la pena de once años de prisión para el acusado por homicidio doloso por la gravedad de los hechos que han desarrollado el jurado como puede ser la "conducción bajo los efectos del alcohol y el manifiesto desprecio por la vida" mostrada por el acusado. Además, ese día, éste "no solo puso en peligro a la víctima sino a muchas otras personas, ese peligro debe ser sancionado".

Por ello, a su petición añade la medida de seguridad de libertad vigilada por tres años tras la condena. Por responsabilidad civil exige que "aunque nada puede indemnizar el dolor a los familiares de la víctima" 720.000 euros en favor de todos los familiares (hermanos y padres del fallecido) "no estamos pidiendo nada desorbitado y reiteramos que esa es la cantidad que procede y reclamamos".

Por parte de la acusación particular, se solicita 15 años de prisión por un homicidio con dolo "así como ha considerado el tribunal del jurado, un dolo directo por lo que tiene mayor gravedad", ha dicho la abogada.

Ha pedido al Juez que, en su sentencia, no se tenga en cuenta como atenuantes "la conducción bajo los efectos de la influencia del alcohol porque se encontraba levemente afectado, por lo tanto no ha quedado acreditado que estuvieran mermadas sus condiciones".

También solicita la prohibición de aproximarse a 500 metros o hablar con los diez familiares durante el tiempo de diez años. En cuanto a la responsabilidad civil recuerda al Juez que "la familia en ningún caso tiene intención económica más que lo que legalmente le corresponda".

También ha tomado la palabra el letrado del padre del acusado -dueño del vehículo en el que se produjeron los hechos- ha explicado que "tras demostrar que mi defendido prohibió a su hijo coger el coche, incluso ocultó unas llaves y lo aparcaba lejos de la vivienda para evitar que lo cogiera, entendemos y consideramos que no puede ser considerado responsable civil subsidiario".

Finalmente, el letrado de la defensa ha mostrado la completa disconformidad con el veredicto del jurado.