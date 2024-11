El jurado popular considera culpables a los dos acusados de dar muerte intencionadamente al hostelero de Cuzcurrita

LOGROÑO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jurado popular ha declarado culpables, por mayoría, a los dos acusados por el crimen del hostelero de Cuzcurrita, Guillermo Castillo, hallado muerto de forma violenta en su domicilio el 2 de mayo de 2023. En concreto, ven probado que ambos "dieron muerte intencionadamente" al bodeguero con el fin de robarle, y que éste no tuvo posibilidad real de defenderse.

Tras poco más de 24 horas de deliberación, este miércoles, pasadas las 19,30 horas, se ha dado lectura al veredicto del jurado tras seguir las nueve sesiones del juicio contra C.S.R. y A.D.G., ambos acusados -según el escrito del Ministerio Fiscal- de asesinar y robar al bodeguero de 78 años en el interior de su domicilio a pesar de que ellos han mantenido su inocencia durante todas las sesiones.

El juicio ha tenido lugar del 4 al 18 de noviembre en la Audiencia Provincial.

Los nueve miembros del jurado, y las dos suplentes, llevaban desde ayer a las 17,00 horas, aislados para deliberar y responder a las preguntas emitidas por el Magistrado.

HECHOS ACREDITADOS

En la lectura del veredicto, los miembros del jurado han visto acreditado que el acusado A.D.G. -de 54 años- no conocía a la víctima pero sí que consideran "que fue" voluntariamente junto al otro procesado C.S.R.- quien sí lo conocía- al domicilio de Guillermo "bajo la creencia de que en esa vivienda encontrarían una gran cantidad de dinero".

Así, una vez en el domicilio de Guillermo, C.S.R. fue el que llamó a la puerta de la vivienda mientras que el otro acusado se quedó a un lado, sin que Guillermo pudiera verle. La víctima "abrió a los pocos minutos" y, en ese momento, "accedieron ambos acusados al interior del domicilio comenzando inmediatamente a golpearle".

El jurado ve probado también que la víctima, por la sorpresa y su edad -tenía 78 años en el momento de los hechos, "no tuvo ninguna oportunidad de defenderse". En ese momento, "cayó al suelo y siguieron golpeándole".

Además ven factible que "en una hora" desde que aparcaron en Cuzcurrita "fuesen al domicilio, le golpearan, le arrastraran hasta el baño y le encerrasen. Les dio tiempo a registrar varias habitaciones de la casa, vigilar que no hubiera nadie fuera, ir al coche y salir del pueblo".

"ATAQUE SORPRESIVO"

Destacan como probado "el ataque sorpresivo" ya que éste fue "nada más abrir la puerta de la vivienda. Sin posibilidad de reacción". También ven acreditado "el arrastre del cuerpo de Guillermo y los golpes posteriores". Consideran un hecho que "registraron por toda la casa, buscando aquello que tuviera de valor, apoderándose, finalmente, del dinero que tenía la víctima en un bolsillo del pantalón" que, posteriormente, "se repartieron entre ambos"

Además, de acuerdo a los informes forenses "no se justifican tantos golpes" en la cabeza y cuerpo de Guillermo. Ven probado "que se le engrilletó y encerró sin posibilidad de salir ni pedir auxilio".

"Guillermo por su edad y las enfermedades que indican los médicos que acudieron al juicio, no tuvo posibilidad de defenderse", han afirmado.

El jurado popular, tras la lectura de los informes forenses, también considera probado que Guillermo Castillo pudo fallecer "sobre las 03,00 y las 07,00 horas del 2 de mayo de 2023" por un traumatismo craneoencefálico.

Con respecto a si pudiera haber más implicados en este hecho, el jurado popular asevera que "fueron descartados de la investigación de forma objetiva".

Por su parte, el jurado popular "no puede concretar" que los acusados "tomasen tantas drogas en el momento de los hechos". En concreto -explican- "si hubieran consumido lo que han dicho, no hubieran podido coger un coche, ir hasta Cuzcurrita y cometer el crimen". No acreditan, por tanto, "el consumo de sustancias en los momentos anteriores a los hechos".

PETICIONES

Tras la lectura del veredicto, el Ministerio Fiscal se ha ratificado en la misma petición presentada en las conclusiones finales. Así solicitan 27 años de prisión para C.S.R. por asesinato y robo y 27 años y 9 meses para A.D.G. por los mismos hechos pero con el agravante de reincidencia. Se ha opuesto a la petición de la prisión permanente revisable.

Por su parte, las acusaciones particulares -que defienden los intereses, por separado, de los dos hijos de la víctima- solicitaban la prisión permanente revisable, que también ha sido ratificada.

También han pedido una indemnización -conjunta y solidariamente de 300.000 euros- para los dos familiares directos de Guillermo.

Por parte de las defensas, y tras ser declarados culpables por el jurado, han solicitado "las penas mínimas establecidas por la Ley".

Tras la lectura del veredicto por parte del portavoz del jurado popular ahora será el juez quien dicte sentencia en las próximas semanas.