KM SOLIDARITY, GALARDONADA CON EL PREMIO A LA MEJOR INICIATIVA SOLIDARIA EN LA V GALA DE LOS PREMIOS MOTOTURISMO - JMALEGRE

LOGROÑO, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ONG riojana KM Solidarity ha sido distinguida con el prestigioso premio a la Mejor Iniciativa Solidaria en el marco de la V Gala de los Premios Mototurismo, celebrada ayer, con el objetivo de reconocer la excelencia en el mundo del viaje y las dos ruedas.

Este reconocimiento ratifica a la organización "como la mayor ONG motera de España" y pone en valor su "compromiso inquebrantable con las causas sociales".

El galardón fue recogido por Rodrigo Sánchez, vicepresidente de KM Solidarity, quien subió al escenario en representación de los cientos de voluntarios y colaboradores que integran la organización.

Durante su intervención, Sánchez quiso resaltar que el verdadero motor de la ONG es la generosidad del colectivo motero, afirmando que "es un honor recibir este premio en una edición tan señalada como la V Gala de los Premios Mototurismo".

"Este reconocimiento es para todos los que forman parte de la familia de KM Solidarity; aquellos que, casco en mano, deciden que sus kilómetros sirvan para mejorar la vida de los demás. Seguiremos rodando con el mismo entusiasmo para que la solidaridad llegue a cada rincón donde se nos necesite", añadió.

UN REFERENTE DE SOLIDARIDAD SOBRE RUEDAS.

El jurado de los Premios Mototurismo ha valorado la trayectoria de KM Solidarity y su capacidad para ejecutar proyectos humanitarios de gran envergadura, destacando su labor de visibilización y apoyo logístico a colectivos vulnerables y personas con enfermedades poco frecuentes.

Con este premio, la organización refuerza su liderazgo en el ámbito del motociclismo social en España, demostrando que la pasión por las motos es una herramienta poderosa para generar un impacto positivo en la sociedad.

KM Solidarity es la mayor ONG motera de España. A través de sus rutas y eventos, recauda fondos, distribuye suministros y da visibilidad a causas sociales, uniendo a la comunidad motera bajo el lema de la ayuda humanitaria y el compromiso social.

Los Premios Mototurismo celebran su quinta edición consolidándose como el certamen más importante para reconocer a las personas, marcas e instituciones que fomentan el turismo en moto y los valores humanos asociados a esta actividad.