Lacalzada critica que el Gobierno de Capellán "se pliega una vez más a los intereses de Génova perjudicando a La Rioja"

LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista José Ángel Lacalzada ha asegurado que el Gobierno de España, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, "aprobó los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria y los objetivos de déficit". Esto supone "que se va a incrementar el margen de gasto e inversión para todas las comunidades autónomas".

En el caso de La Rioja, Lacalzada ha dicho que este incremento del margen de gasto e inversión "va a suponer que podremos disponer de más de 39 millones de euros desde el año 2026 al año 2028 para reforzar los servicios públicos". Es decir, "tendríamos más recursos para la educación, la sanidad, los servicios sociales o la vivienda". Y, además, "también vamos a disponer de más recursos para acometer más políticas económicas e industriales".

Lacalzada ha denunciado que el Gobierno de La Rioja "prefiere votar en contra de los riojanos plegándose a los intereses de Feijóo". Lacalzada ha recordado que "siempre que tiene que elegir entre Génova y La Rioja, Capellán elige seguir los dictados de Génova". Es muy difícil de entender que "por un cálculo estrictamente partidista, el Ejecutivo regional esté dispuesto a dejar de obtener más recursos".

Lacalzada ha recordado que en la reunión del CPFF "se comunicó a las autonomías que en 2026 tendrán las mayores entregas a cuenta y un aumento de la financiación total, lo que supone que nunca el Estado ha trasferido tantos recursos a las comunidades".

Conviene recordar, ha añadido el diputado socialista, que La Rioja "recibirá 1.463 millones de euros". Desde que gobierna Capellán "se han incrementado los recursos procedentes del sistema de financiación en 277 millones de euros, lo que supone un aumento de más de un 23 por ciento". Además, en cuanto al nuevo modelo de financiación, la ministra dejó claro que "ninguna comunidad autónoma saldrá perjudicada con el nuevo sistema".