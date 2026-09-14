Legarra (PSOE) pregunta a Martín "dónde está" la negociación con los médicos en las competencias regionales

Archivo - El socialista Miguel González de Legarra en el Parlamento de La Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Partido Socialista Miguel González de Legarra ha preguntado hoy a la consejera de Salud del Gobierno de La Rioja, María Martín, "dónde está" la negociación con los médicos en lo que corresponde a las competencias regionales.

Legarra ha ofrecido una rueda de prensa, ante el anuncio por parte de los médicos de una huelga indefinida, acusando al Gobierno riojano de estar "intentando presentar" el conflicto "como si sólo dependiera de decisión del Ministerio", cuando "no es verdad".

En este sentido, ha exigido a Martín que se "centre" en mejorar sus condiciones laborales porque es algo que está en manos de las comunidades autónomas y, en el caso de La Rioja, hay un convenio que está vigente desde el año 2006.

Para el diputado socialista, el conflicto con los médicos y el anuncio de una huelga indefinida es una "cuestión grave que debería preocupar al Gobierno de La Rioja", ya que es "un problema muy serio que afectará a ciudadanos" y que puede hacer "suspender hasta 40.000 consultas".

Sin embargo, el Gobierno de La Rioja "lleva desde el principio señalando a Madrid", dentro de una "estrategia política" que, ha visto, "hay que desenmascarar porque todas las reivindicaciones no corresponden al ámbito estatal".

Ha exigido que "todo aquello que es competencia del Gobierno de La Rioja" sea "resuelto" por éste, indicando que el Ejecutivo de Gonzalo Capellán tiene "capacidad de decisión en las condiciones en que trabajan" los médicos, y citando la organización de las plantillas y las condiciones retributivas.

La Consejería de Salud, ha dicho, "no está haciendo los deberes que le corresponden" y, como ejemplo "revelador", ha dado a conocer una respuesta parlamentaria después de que Legarra preguntara si existe un "borrador o una mesa técnica" para actualizar el convenio del SERIS.

La respuesta del Gobierno de La Rioja señalaba que existe una "interlocución continua" y se "estudian" las materias "susceptibles" de mejora y se "seguirá impulsando el diálogo social".

Legarra ha clamado que los médicos no necesitan una "interlocución continua" sino poner en marcha una mesa de negociación que mejore sus condiciones laborales como han hecho, ha señalado, otras comunidades.

El responsable socialista se ha preguntado por qué Andalucía, Asturias, Castilla La Mancha o Galicia pueden "alcanzar acuerdos y La Rioja no". Si Martín "ha dicho que se está trabajando" se ha preguntado "donde está la negociación" si no hay ni una mesa técnica abierta.

Legarra ha acusado a la consejera de "mentir" porque, ha clamado, "no es cierto que los gobiernos autonómicos no puedan hacer nada mientras se resuelve el Estatuto Marco".

"No cuestionamos que tengan reivindicaciones que correspondan al Ministerio", ha aclarado, "cuestionamos que el Gobierno riojano lo use para no hacer nada de lo que sí está en sus manos".

Se ha preguntado "cuándo demonios espera hacerlo" y ha exigido que convoque a los profesionales, negocien y actualicen, ya, el convenio de SERIS, además de explicar que están haciendo, "a no ser que su intención sea que el conflicto siga creciendo".