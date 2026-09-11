León asegura que La Rioja actualiza la información sobre accidentes laborales y achaca a un "decalaje" que no aparezca

Archivo - La consejera de Empresa, Belinda León - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Belinda León, ha asegurado hoy que La Rioja actualiza "puntualmente" la información sobre accidente laborales y achaca a un "decalaje" que no aparezca.

León, en rueda de prensa sobre otro asunto, ha sido preguntada por el hecho de que en la memoria de la Fiscalía General del Estado, presentada ayer, reflejara que, durante el año 2025, los fiscales de La Rioja no recibieron ninguna comunicación referida a accidentes laborales.

León ha explicado que la estadística es un trabajo que "ya está hecho" y "ya está enviado", por lo que ha considerado que el "problema" estará en la "tramitación".

Tras afirmar desconocer "dónde está realmente el problema" y dónde "tiene que desatascarse" el flujo de información, ha achacado la situación al "periodo vacacional" y "la falta de personal en estos meses", insistiendo en que en ningún momento no se ha querido "trasladar esa información".

"Vamos a echarle la culpa a las fechas en las que nos encontramos, pero no tenemos ningún problema", ha afirmado.