León ve como "éxito" las ayudas para compra vehículos a pesar de que al PSOE "le moleste dinamizar la economía riojana"

LOGROÑO 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, lamenta que al PSOE "le moleste" que el Gobierno riojano "fomente el dinanismo de la economía riojana" con medidas "tan eficaces" como las subvenciones para la compra de coches que están siendo "un éxito".

Belinda León ha respondido así al diputado del Grupo Parlamentario Socialista, José Ángel Lacalzada, quien ha criticado que estas ayudas "para la compra de coches a ciudadanos y empresas" benefician "a otras ccaa con los impuestos de los riojanos y riojanas".

Ante ello, la consejera ha explicado que "aunque todavía no se pueden conocer las cifras reales de las ayudas porque no ha acabado el plazo, la decisión es positiva porque estamos consiguiendo lo que pretendíamos: Dinamizar ventas, fomentar la seguridad del parque de vehículos y disminuir emisiones".

Asímismo ha querido dejar claro el "apoyo" que tienen del propio sector con quien "hemos hablado". Así, explica, "el sector nos dice que está satisfecho con el programa porque es un hecho; Los riojanos han percibido que es un buen momento para cambiarse de coche".

Es un plan de ayudas -defiende León- "ambicioso y pionero, está siendo muy sensible al objeto de este Gobierno" y lamenta "que el PSOE no quiera oír al sector". "Lamentamos que critiquen una medida que no limita nada... parece que les molesta que estimulemos el mercado en vez de prohibir y que la medida realmente funcione para dinamizar la economía riojana.

Por su parte, José Ángel Lacalzada (PSOE) considera que "es un error de bulto no dar dinero para aumentar las becas comedor y, sin embargo, demos ayudas a otras personas de otras ccaa para comprar un coche. Esto no es romper el efecto frontera", ha sentenciado.

LEY DEL PAISAJE

En otro orden de asuntos, la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, ha vuelto a defender el anteproyecto de Ley del Paisaje de La Rioja que ayudará a proteger este ámbito "de una manera integral".

Ésta es -ha dicho- "una prioridad clara de este Gobierno y alcanzaremos la máxima calidad paisajística en nuestro territorio y en todo tipo de paisajes".

Y para ello se establecen unos criterios de zonificación y también un mapa respetuoso que garantice el equilibrio entre el desarrollo humano y el entorno.

El anteproyecto de Ley -que se puede mejorar antes de aprobar en el Parlamento- "cuenta con muchas novedades como, por ejemplo, la creación del observatorio del paisaje o la limitación de zonas de exclusión, una nueva cartografía...". Además también cuantifica sanciones para incumplimientos e infracciones muy graves que pueden llegar a los dos millones de euros.

En definitiva, indica, "es un anteproyecto de Ley muy participado, muy dialogado que cuenta con una exposición de motivos muy detallada y que espero poder aprobar en 2025 para que La Rioja tenga sus paisajes más preservados".

FONDOS EUROPEOS

Por su parte, el consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, ha vuelto a tomar la palabra en el turno de las preguntas al Gobierno riojano para asegurar que están satisfechos "de haber podido cumplir los objetivos previstos en 2024 y de haberlos superado ampliamente" con respecto a los fondos europeos.

Todo ello, explica, "tras un plan anterior -del Gobierno socialista- en el que el dinero no llegaba a la economía real".

"Nosotros ponemos el dinero en manos de las empresas, familias, autónomos y trabajadores riojanos. Hemos sido capaces de movilizar y poner, ahora sí, en la economía real más de 160 millones de euros en transformación digital, en cohesión social y territorial, en vivienda, en servicios sociales, en infraestructuras agrarias, en materia de transición energética, ahora sí la gente entiende estos fondos y ve que el dinero está en marcha y funciona para el crecimiento de nuestra economía".