Librerías de La Rioja se suman a la divulgación de la ciencia "más allá de las matemáticas o la física"

LOGROÑO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciencia, "más allá de las matemáticas o la física", ofrece "cosas divertidas" que diez librerías de Logroño, y una de Santo Domingo de la Calzada, difundirán dentro de Divulgaciencia.

La responsable de Cultura y Comunicación de la Fundación CajaRioja, Estela Barco, ha recordado cómo Divulgaciencia es un programa que comenzó el lunes pasado con una exposición de proyectos científicos y tecnológicos de los centros educativos de La Rioja y se prolonga hasta mediados de diciembre con múltiples actividades.

Una de ellas es la participación de las librerías de Logroño, y una de Santo Domingo de la Calzada, a través de sus escaparates con muestras de manuales y libros de divulgación científica.

El objetivo es acercar, a través de las librerías, la ciencia a la sociedad "y por qué no comprar un libro de divulgación científica", ya que son "una manera extraordinaria de acercar cuestiones que pueden parecer lejanas".

Desde la Casa del Libro, Erika Agustín ha señalado que "muchas veces estos libros pasan desapercibidos". "Hay cosas muy divertidas y, también, para abrir la mente", ha dicho señalando que "ciencias no es sólo las matemáticas, o la física, sino también la astronomía, las cosas del espacio, la botánica...".