Licitado el proyecto del nuevo CEE Marqués de Vallejo por 2.07 millones y un plazo de redacción de nueve meses

Archivo - Parcela en la que se ubicará el Marqués de Vallejo - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha informado de que ha licitado el proyecto del nuevo Centro de Educación Especial Marqués de Vallejo por un importe de 2,07 millones de euros y un plazo de redacción de nueve meses.

En nota de prensa, ha informado de que la Consejería de Educación ha publicado hoy, 14 de agosto, el anuncio de licitación para la elaboración del proyecto básico y de ejecución, la dirección de obra, la dirección de ejecución de la obra y la coordinación en materia de seguridad y salud.

La cuantía prevista se desglosa en 473.059,40 euros para la redacción del proyecto básico; 343.871,55 euros para el proyecto de ejecución; 62.522,10 euros para la coordinación de seguridad y salud durante la fase de proyecto; 343.871,55 euros para la dirección de obra; otros 343.871,55 euros para la dirección de ejecución de la obra, y 145.884,90 euros para la coordinación de seguridad y salud durante la ejecución.

Una vez formalizado el contrato con la empresa adjudicataria, el plazo previsto para la redacción del proyecto es de nueve meses. Por su parte, el proyecto básico deberá presentarse en un máximo de cuatro meses, mientras que el proyecto de ejecución dispondrá de un plazo máximo de cinco meses desde el día siguiente a la comunicación del informe favorable sobre el proyecto básico.

El pliego establece que el futuro contrato de servicios tendrá además carácter complementario a la ejecución de las obras. Así, el documento establece que el plazo máximo previsto para la construcción será de 29 meses, de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Con esta actuación, el Gobierno de La Rioja ha destacado que da "un paso más en su compromiso de ofrecer a familias y profesionales unas instalaciones adaptadas a las necesidades actuales de estos jóvenes, ofreciéndoles un entorno de aprendizaje especializado y que favorece el desarrollo integral del alumnado, su autonomía, bienestar emocional, calidad de vida y preparación para la transición a la vida adulta y laboral".

Así, el Ejecutivo autonómico considera este nuevo Centro de Educación Especial, tal y como ha trasladado, "una infraestructura prioritaria para dar respuesta a la mayor complejidad y al incremento de la detección temprana de las necesidades educativas especiales en nuestra región".

En este sentido, ha resaltado que gracias a la puesta en marcha de esta nueva infraestructura se incrementará considerablemente las plazas, pasando de las 152 de las actuales instalaciones en la carretera de Burgos hasta las 176. Un aumento de alumnos que también llevará aparejado un incremento considerable en la plantilla de los profesionales que les atienden.

Además, está previsto que aproximadamente treinta alumnos continúen su formación en el complejo educativo actual, que pasará a funcionar como subsede del nuevo centro del logroñés Paseo del Prior, en la parcela cedida por el Ayuntamiento de Logroño, por lo que el número total de alumnos atendidos entre ambos espacios podrá alcanzar los 206.

ACCESIBILIDAD, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD

Entre los criterios que se tendrán en cuenta en la valoración de las ofertas figuran la integración de la propuesta en la parcela y su entorno, la funcionalidad de los espacios, la accesibilidad universal y la capacidad de adaptación del edificio a diferentes escenarios y necesidades escolares.

También se valorarán específicamente la eficiencia energética, las medidas de adaptación al cambio climático, el uso de materiales de bajo impacto ambiental, la reducción de la huella de carbono y los costes de mantenimiento y gestión eficiente del edificio.

El expediente contempla asimismo la posibilidad de valorar propuestas orientadas a certificaciones voluntarias de sostenibilidad, como BREEAM, LEED o Passivhaus.

El programa energético podrá incluir soluciones basadas en energías renovables como la solar térmica y fotovoltaica, biomasa, geotermia y aerotermia, siempre que quede justificada su aportación renovable conforme a la normativa europea.

En este sentido, el contrato podrá ser financiado con fondos europeos hasta en un sesenta por ciento en todo lo relativo a la eficiencia energética.