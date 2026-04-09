Los logroñeses podrán conocer este viernes 10 y el sábado 11 de abril si sufren trastornos del sueño

Archivo - Un reloj digital marca las 2:00 horas - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) instalará un camión con la campaña 'Sleep on the Road', que ofrece diagnósticos gratuitos. Esta unidad móvil estará disponible para todos los ciudadanos que deseen visitarla el viernes 10 y el sábado 11 de marzo, en el Parque Gallarza de 10,00 a 14,00 y de 15,00 a 19,00 horas, el viernes y de 10,00 a 14,00 el sábado.

La relevancia de la campaña, enmarcada en el Año SEPAR 2025/26 de los Trastornos Respiratorios del Sueño, se justifica con datos como que el 48% de los españoles tienen dificultad para descansar, y que actualmente, en España hay más de 600.000 personas que reciben tratamientos debido a que sufren Apnea Obstructiva del Sueño, y que se calcula que dos millones de personas la padecen sin haber sido diagnosticadas.

Por ese motivo, entre las actividades que propone la campaña 'Sleep on the road' se incluye un diagnóstico gratuito de trastornos del sueño.

Entre las actividades que propone la campaña 'Sleep on the road' se incluye un diagnóstico gratuito de trastornos del sueño. El camión está dividido en 5 zonas diferenciadas. La primera es de diagnóstico y posee una cama y una almohada inteligentes que permiten medir variables indicativas de la apnea obstructiva del sueño. También se muestra cómo se realiza la polisomnografía, la prueba 'gold estándar' en la actualidad.

La segunda área está dedicada al tratamiento con dispositivos de CPAP (presión positiva continua en la vía respiratoria) y auto-CPAP, e incluye una pantalla en la que se observa cómo se regulan las apneas del sueño mediante telemonitorización en domicilio. Además, hay un sillón de dentista para elaborar dispositivos de avance mandibular hechos a medida, y la presencia de un otorrino y un odontólogo, que describen cómo funcionan estos dispositivos.

La tercera zona es la cardiometabólica y, a través de un vídeo explicativo, muestra cómo la obesidad es un factor de riesgo para la apnea obstructiva del sueño.

Además, quienes se acerquen al camión podrán medirse la saturación de oxígeno y la tensión arterial, además de pesarse y conocer su composición corporal.

Esta zona tiene un claro objetivo de concienciación sobre los riesgos que la obesidad implica en los trastornos del sueño.

La cuarta zona es la de "chill out", con un sillón de relax y un ambiente que reproduce el entorno ideal para la higiene del sueño, e incluye algunos vídeos didácticos.

Finalmente, la quinta zona está dedicada a la evaluación de los trastornos del sueño, con tablets con cuestionarios que los ciudadanos podrán cumplimentar en función de si están diagnosticado o no con apnea obstructiva del sueño.

A las personas con riesgo alto, se les ofrecerá un WatchPat (reloj diagnóstico de apnea del sueño), que podrán llevar a casa.

Este dispositivo emitirá un informe, tanto para ellas como para los profesionales, con el fin de valorar los resultados y orientar sobre la necesidad de acudir al médico de cabecera en caso de un resultado positivo.

En la quinta zona, los visitantes pueden cumplimentar cuestionarios digitales en tablets; aquellos con alto riesgo reciben un WatchPAT, un innovador dispositivo tipo reloj que permite realizar un estudio del sueño en casa.

El informe generado ofrece orientación tanto al ciudadano como al profesional sobre la necesidad de derivación médica a una unidad de sueño.